Antalya'da Hayvan Koruma ve Denetim Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Antalya'da Hayvan Koruma ve Denetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya\'da Hayvan Koruma ve Denetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya Valiliği'nde İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun toplantısı yapıldı. Vali Hulusi Şahin, denetimlerin her sektörü kapsayacağını ve sorumluluklarını yerine getirmeyenler hakkında yasal süreç başlatılacağını açıkladı. 2025 yılına yönelik denetim faaliyetleri detaylı bir şekilde ele alındı.

19.02.2025 17:59  Güncelleme: 18:03
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İl Hayvanları Koruma Kurulu ve Antalya Valiliği'nin 2025/1 sayılı "Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Olarak Yerine Getirilmesi" konulu genelge ile ilgili toplantı Antalya Valisi Hulusi Şahin Başkanlığı'nda yapıldı. Şahin, "Denetimlerde ilgili mevzuat çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmeyen her kim olursa olsun, işletme, tesis, kurum hiç fark etmez, tamamı ile ilgili yasal süreçleri işleteceğiz" dedi

Antalya Valiliği tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2025/1 sayılı " Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Olarak Yerine Getirilmesi" konulu genelge ve İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı Antalya Valisi Hulusi Şahin Başkanlığı'nda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Konferans salonunda yapıldı. Toplantı'ya Antalya Valisi Hulusi Şahin'in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, İlçe kaymakamları, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagğöz, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurumların bölge ve il müdürleri katıldı.

"Konuları detayları ile çalıştık"

Toplantının sonunda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Bu toplantıların ilki İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısıydı. Tüm paydaşlar olarak sokak hayvanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde toplanması, kısırlaştırılması, korunması konularını detayları ile çalıştık. Bu hususta bakanlığımıza yapacağımız önerileri de konuştuk. Özellikle tahsisler ve personel konusunu tartıştık ve bunları kurul kararına bağlayarak tarım Orman bakanlığımıza arz edeceğiz" dedi. Kasım ayında çıkan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni hatırlatan ve bu konuda geçtiğimiz günlerde Antalya Valiliği tarafından bir genelge yayınlandığını söyleyen Vali Şahin, "İkinci konuda çok çok önemliydi. Özellikle 2024 Kasım ayında çıkan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda bir çalışma yaptık ve Antalya Valiliği olarak 12 Şubat tarihinde bir genelge yayınladık. Bu genelge doğrultusunda ilimizdeki tüm denetim faaliyetlerini belli bir düzen içerisinde gerçekleştirmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

"Sadece turistik tesisler değil"

Yapılacak denetimlerin sadece turistik tesisleri kapsamadığını söyleyen Vali Şahin, "Bu denetimler sadece turistik tesisleri içermiyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, özel kuruluşları işyerlerini tüzel ve özel kişilere ait özel işletmeleri kapsıyor. Yangın denetimi bunların en önemlisi, ancak sadece o değil. Biz işyeri güvenliğinden gıda denetimine kadar SGK mevzuatından, gürültü kirliliğine kadar. İlgili kurumların ilgili mevzuatları çerçevesinde belli bir düzen ve takvim içerisinde yapılmasının çalışmasını yaptık. Bunları ilçe kaymakamlarımız koordine edecekler. Teknik destekleri ilgili kurumlarımız, belediyelerimiz verecekler" şeklinde konuştu.

"Kim olursa olsun yasal süreç işletilecek"

Yapılacak denetimler sonucunda sorumluluklarını yerine getirmeyenler için yasal süreç başlatılacağını belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Antalya'mızda gıda denetiminden, yangın denetimine kadar tüm denetimleri titizlikle yerine getirecek ve bunları ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmeyen her kim olursa işletme, tesis, kurum hiç fark etmez, tamamı ile ilgili yasal süreçleri işleteceğiz. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar ve 2025 yılı için Denetim yılı olacak demiştim. Bunu da gerçekleştiriyoruz. Bizler sıkı denetimleri ilgili kurumlarımız ile yerine getirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın huzurla Antalya'mızda yaşamaları, turistlerin, misafirlerimizin huzurla Antalya'da tatillerini yapmaları için elimizden gelen her gayreti göstereceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Hayvan Koruma ve Denetim Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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