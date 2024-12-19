Antalya\'da İşçilerin Lojmanında Yangın Çıktı

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İşçilerin kaldığı prefabrik lojmanda yangın çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı prefabrik lojmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Mustafa Yüceson Caddesi'ndeki inşaatın işçi lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangını fark eden inşaat işçileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Yangın ekipleri tarafından söndürülürken, prefabrik yapı ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi incelemelerin ardından belirlenecek.