Antalya'da İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı eylem yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı eylem yapıldı

Antalya\'da İsrail\'in Gazze\'deki katliamlarına karşı eylem yapıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların durdurulması için Gazipaşa İlçe Müftülüğü ve Filistin İnisiyatifi tarafından bir eylem düzenlendi. Eyleme ilçe halkının yoğun katılımı ve ilgisi oldu. Eylemde dövizler açılarak tekbir getirildi ve dualar edildi. Eylem, İlçe Müftüsü tarafından okunan dua ve küçük bir çocuğun okuduğu şiirle sona erdi.

27.05.2024 23:00
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların durdurulması için eylem yapıldı.

Gazipaşa İlçe Müftülüğü ve Filistin İnisiyatifi tarafından düzenlenen eyleme ilçe halkı tarafından katılım ve ilgi yoğun oldu. Eylemde "Direnişe selam, boykota devam", "Kalbimiz Filistin ile atıyor", "Sessiz kalma Gazze'ye sahip çık", "Çocuklar oyuna, Gazze umuda", "Katil İsrail Filistin'den defol" yazılı dövizler açılarak, tekbir getirilip dualar edildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki eylem, programın anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Fahri Başar tarafından okunan dua ile devam etti. Eylem Musab isimli küçük çocuk tarafından okunan şiirle sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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