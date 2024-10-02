Antalya\'da Kargılık Alandaki Yangın, Gecekondulara Yaklaşmadan Söndürüldü

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Kargılık alandaki yangın gecekondulara birkaç metre kala söndürüldü

ANTALYA - Antalya'da kargılık alanda çıkan yangın gecekondulara birkaç metre kala itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Otluk alanda madde bağımlılarının çıkardığı iddia edilen yangın kısa sürede yakın noktada bulunan kargılık alana sıçradı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangına müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri kargılık alanın hemen yanında bulanan gecekondulara birkaç metre kala kontrol altına aldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü.