Antalya'da Kentsel Ulaşım Master Planı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya'da Kentsel Ulaşım Master Planı Çalışmaları Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3-9 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan UKOME Genel Kurul Toplantısı'nda Kentsel Ulaşım Master Planının 200 milyon liraya mal olacağını ve yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. Proje, 19 ilçeyi kapsayacak.

09.05.2025 12:47  Güncelleme: 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 3-9 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası'nda UKOME Genel Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Böcek, Kentsel Ulaşım Master Planını tamamlama çalışmasını sürdürdüklerini belirterek, "Bu yıl ihalesini yaptık, yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. 200 milyon liraya mal olacak bu proje 19 ilçemizi kapsıyor" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Antalya Emniyet Müdürlüğü, kamu kurum kuruluşları, meslek odaları ve STK temsilcilerinden oluşan UKOME Genel Kurul Toplantısı yapıldı. ASAT Hizmet Binası Toplantısı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Antalya Valisi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ve UKOME Genel Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

3-9 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında UKOME Genel Kurul üyeleriyle bir değerlendirme toplantısı yapan Antalya Valisi Şahin ve Başkan Böcek daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şahin, UKOME'nin Antalya trafiğini belirleyen ve yöneten bir yapı olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"UKOME'de hem belediyemizden hem de diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızdan ve odalarımızdan, meslek örgütlerimizden temsilciler bulunuyor. İl Emniyet Müdürümüz bazı veriler verdi. Kişi başına düşen araç sayısında Türkiye ortalaması 2.7 iken Antalya 1.7 yani iki kişiden daha azına bir araba düşüyor. Motosiklette de Türkiye ortalaması 12 iken Antalya'da 5.30 bunlar tescilli plakalı araçlar bir de bizi ziyaret eden araçlar var ki bunların da çok olduğunu tahmin edersiniz. Bu kadar yoğun bir trafiğin olduğu bir şehirde trafikte sağlıklı bir akışı sağlamak kolay değil. Bunun için iyi çalışmak lazım, iyi organize olmak lazım."

Başkan Böcek de Vali Şahin'e ziyareti için teşekkür etti. Turizm sezonu öncesinde alınması gereken önlemleri değerlendirdiklerini söyleyen Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımla ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Böcek, "148 akıllı kavşağımızla beraber Emniyetimizle iş birliği halinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 2040 yılına kadar sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Master Planını tamamlıyoruz. Bu yıl ihalesini yaptık. Yılsonuna kadar tamamlayacağız. 200 milyon TL'ye mal olacak bu proje 19 ilçemizi öngörüyor ve ben ilk sunumu aldım çok güzel. İnşallah Sayın Valimize bu sunumu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Antalya'da ulaşımla ilgili tüm kurum kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Ulaştırma Bakanlığı'nın da kavşaklarla ilgili çalışmaları devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizde 3. Etap Raylı Sistemi bitirdik. Şimdi 4. Etap Raylı Sistemin de ihalesini tamamladık. Bunu da Konyaaltı'ndan başlatıyoruz. Tekrar kazasız bir sezon diliyorum ve Trafik Haftamızı kutluyorum. Başta Sayın Valim olmak üzere tüm katılan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Trafik Haftası, Muhittin Böcek, Etkinlikler, Belediye, Antalya, Ulaşım, trafik, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Kentsel Ulaşım Master Planı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

21:59
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi
Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 22:25:03. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Kentsel Ulaşım Master Planı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.