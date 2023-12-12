Antalya\'da Kentsel Yenileme Projesi nedeniyle mahalle sakinleri mağdur

Antalya'da bir mahalledeki Kentsel Yenileme Projesi'nin güvenlik bariyerleri nedeniyle bahçe kapıları kapanan bazı mahalle sakinleri, bitişik iki evin arasındaki 34 santimlik alandan yan yürüyerek caddeye çıkabiliyor. Arka çıkış kapılarının yolu uzattığını, yaşlı ve kilolu vatandaşların o aralıktan geçemediğini söyleyen vatandaşlar, proje nedeniyle mağdur oldukları gerekçesiyle bir çözüm yolu bulunası gerektiğini söyledi. Söz konusu aralıktan geçmenin oldukça güç olduğunu dile getiren Meryem Sekin, "Yağmur yağdığında şemsiye bile açamıyoruz. Elbiselerimiz sürtünürken zarar görüyor. Çözüm yolu bulunmasını istiyoruz" dedi.

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde yaklaşık 3-4 ay önce başlatılan Balbey Kentsel Yenileme Projesi, mahalledeki bazı vatandaşların evlerinin bahçe ve caddeye çıkış kapılarını kapattığı gerekçesiyle zor durum bıraktı. Senelerdir açık olan bahçe kapıları, projenin gerçekleştiği alanın etrafına çekilen güvenlik bariyerleri nedeniyle kapanması, mahalledeki 3 hanenin tepkisine neden oldu. Evlerine yakın kısımdaki caddeye 34 santimlik aradan yan yürüyerek geçip ulaşabilen bazı hane bireyleri, kilolu ve yaşlı insanların bu aralıktan geçemediğini, kendilerine kolaylık sağlayacak bir yolun açılmasını istediler.

Evlerinin arka kısmının mahalle içerisine çıktığını söyleyen vatandaşlar, yaşlı vatandaşlar için söz konusu yerden yolun uzadığını, dar sokaklar nedeniyle de o bölgeye ambulansın girmekte zorlandığını ileri sürdü.

"Üzerimizdeki giysiler zarar görüyor"

Mahalle sakinlerinden Tolgahan Sekin, kentsel dönüşüm nedeniyle 4-5 aydır bu sıkıntıyı yaşadıklarını, güvenlik amaçlı yapılan bariyer çevirmesinin yaşam hürriyetlerinin kısıtlandığını söyledi. Sekin, "Buradan geçerken üzerimizdeki giysiler zarar görüyor. Arka taraftan giriş noktası var ama oraya gidebilmek için de baya yol dolanmak gerekiyor. Fakat özellikle akşam ve geceleri oradan gitme şansınız yok. Çünkü alkolik, tinerci, bağımlı ne ararsanız var. Özellikle bir bayanın gitme şansı hiç yok. Ancak kapatılan yer ise direk caddeye çıkış bölgesi. Bizim rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir kapı açılmasını istiyoruz. Kayınvalidem felçli ve arka taraftaki sokaklar dar. Nakil araçları büyük olduğu için girmekte zorlanıyor. Hastaneye götürmekte güçlük yaşıyoruz. Bu iş hangi firmaya verilmişse düzgünce oturup konuşmak istiyoruz. Daha önce konuşmaya çalıştık ama muhatap bulamadık. Bu durumu savcılığa da taşımayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Yağmur yağdığında şemsiye bile açamıyoruz"

36 yıldır Balbey Mahallesi'nde oturduğunu belirten Meryem Sekin ise, "36 yıldır kapatılan kapıdan her gün girip çıktım. Tamam herkes kentsel dönüşüm için çalışmasını yapsın ama burada unutulan insanlarımız var. Buradaki 34 santim aralıktan geçmek zorunda kalıyoruz. Kıyafetlerimiz zarar görüyor. Yağmur yağdığında şemsiye bile açamıyoruz. Bizim gerçekten ne olduğumuz önemli değil ama yaşlı insanlar için çözüm bulunması lazım. Şehrin merkezinde bunların olmaması gerekiyor. Buraya ambulans gelemiyor ve annemin tedavi olması gerekiyor. Buradaki yaşlı insanlar kronik rahatsızlıkları olan insanlar. İnsanlığın bu kadar unutulmaması gerekiyor. Arka taraftan arabayla bile geçmeye korkarsınız. Akşam saatinde cesaret edemezsiniz. Kesinlikle çözüm ve buranın eski haline dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kapımın açılmasını istiyorum"

Belirtilen 34 santimlik alandan geçemeyen 75 yaşındaki Hilmiye Erdoğan da "Doktora, hastaneye gidemiyorum. 60-70 yıllık kapımız var ve önü kapalı. Açılmasını istiyorum" dedi. - ANTALYA