Antalya\'da Motorlu Kara Taşıtları Sayısı 1 Milyon 449 Bin 123\'e Ulaştı

Antalya'da motorlu kara taşıtları sayısı aralık ayı itibarıyla 1 milyon 449 bin 123 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ait motorlu kara taşıt sayılarını paylaştı. Türkiye'de 2023 yılında 2 milyon 290 bin 280 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Antalya'da ise 2023 Aralık itibarıyla 667 bin 123 otomobil olmak üzere 1 milyon 449 bin 123 olurken, Isparta'da bu rakam 94 bin 310'u otomobil olmak üzere 210 bin 743, Burdur'da ise 62 bin 74'ü otomobil olmak üzere 160 bin 355 oldu. - ANTALYA