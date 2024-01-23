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Antalya'da Motorlu Kara Taşıtları Sayısı 1 Milyon 449 Bin 123'e Ulaştı - Son Dakika
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Antalya'da Motorlu Kara Taşıtları Sayısı 1 Milyon 449 Bin 123'e Ulaştı

Antalya'da motorlu kara taşıtları sayısı aralık ayı itibarıyla 1 milyon 449 bin 123 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ait motorlu kara taşıt sayılarını paylaştı. Antalya'da ise 2023 Aralık itibarıyla 667 bin 123 otomobil olmak üzere 1 milyon 449 bin 123 olurken, Isparta'da bu rakam 94 bin 310'u otomobil olmak üzere 210 bin 743, Burdur'da ise 62 bin 74'ü otomobil olmak üzere 160 bin 355 oldu.

Antalya\'da Motorlu Kara Taşıtları Sayısı 1 Milyon 449 Bin 123\'e Ulaştı
23.01.2024 - 12:26,  Güncelleme: 12:28
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Antalya'da motorlu kara taşıtları sayısı aralık ayı itibarıyla 1 milyon 449 bin 123 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ait motorlu kara taşıt sayılarını paylaştı. Türkiye'de 2023 yılında 2 milyon 290 bin 280 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Antalya'da ise 2023 Aralık itibarıyla 667 bin 123 otomobil olmak üzere 1 milyon 449 bin 123 olurken, Isparta'da bu rakam 94 bin 310'u otomobil olmak üzere 210 bin 743, Burdur'da ise 62 bin 74'ü otomobil olmak üzere 160 bin 355 oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Motorlu Kara Taşıtları Sayısı 1 Milyon 449 Bin 123'e Ulaştı - Son Dakika
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