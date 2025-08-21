Antalya\'da Öğrenci Yurtları için Ön Kayıtlar Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim için Antalya'ya gelen öğrenciler için hizmete sunduğu kız ve erkek öğrenci yurtları için ön kayıtlar başladı. Kayıtlar 29 Ağustos tarihine kadar antalya.bel.tr adresinden online olarak yapılabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek kiralar nedeniyle barınma sorunu yaşayan öğrenciler için hizmete sunduğu kız ve erkek öğrenci yurtları 2025-2026 yılı akademik yılına hazır. Türkiye'nin dört bir yanından eğitim için Antalya'ya gelen öğrencilere güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunan öğrenci yurtları bu yıl da öğrencilere sıcak yuva olacak. Büyükşehir Belediyesi bu yıl Kepez ilçesi Kültür ve Güvenlik Mahallesi'nde hizmet veren kız ve erkek öğrenci yurtları, Elmalı ilçesindeki erkek öğrenci yurdu ve Akseki'de kız öğrenci yurduyla birlikte toplam da 6 yükseköğrenim öğrenci yurdu ile hizmet verecek. Uygun fiyat ve sunduğu imkanlarla her dönem gençlerin ilk tercihlerinden birisi olan öğrenci yurtları için ön kayıtlar, 29 Ağustos tarihine kadar antalya.bel.tr adresinden online yurt başvurusu yapabilecek. - ANTALYA