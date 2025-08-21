Antalya'da Öğrenci Yurtları için Ön Kayıtlar Başladı - Son Dakika
Antalya'da Öğrenci Yurtları için Ön Kayıtlar Başladı

Antalya\'da Öğrenci Yurtları için Ön Kayıtlar Başladı
21.08.2025 12:03  Güncelleme: 12:13
Antalya Büyükşehir Belediyesi, eğitim için Antalya'ya gelen öğrencilere yönelik kız ve erkek öğrenci yurtlarının ön kayıtlarını başlattı. Kayıtlar 29 Ağustos'a kadar antalya.bel.tr adresinden online olarak yapılabilecek. Yüksek kiralar nedeniyle barınma sorunu yaşayan öğrencilere hizmet veren yurtlar, 2025-2026 akademik yılına hazır. Toplamda 6 öğrenci yurtuyla geniş bir yelpazede konforlu yaşam alanı sunacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim için Antalya'ya gelen öğrenciler için hizmete sunduğu kız ve erkek öğrenci yurtları için ön kayıtlar başladı. Kayıtlar 29 Ağustos tarihine kadar antalya.bel.tr adresinden online olarak yapılabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yüksek kiralar nedeniyle barınma sorunu yaşayan öğrenciler için hizmete sunduğu kız ve erkek öğrenci yurtları 2025-2026 yılı akademik yılına hazır. Türkiye'nin dört bir yanından eğitim için Antalya'ya gelen öğrencilere güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunan öğrenci yurtları bu yıl da öğrencilere sıcak yuva olacak. Büyükşehir Belediyesi bu yıl Kepez ilçesi Kültür ve Güvenlik Mahallesi'nde hizmet veren kız ve erkek öğrenci yurtları, Elmalı ilçesindeki erkek öğrenci yurdu ve Akseki'de kız öğrenci yurduyla birlikte toplam da 6 yükseköğrenim öğrenci yurdu ile hizmet verecek. Uygun fiyat ve sunduğu imkanlarla her dönem gençlerin ilk tercihlerinden birisi olan öğrenci yurtları için ön kayıtlar, 29 Ağustos tarihine kadar antalya.bel.tr adresinden online yurt başvurusu yapabilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, antalya, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Öğrenci Yurtları için Ön Kayıtlar Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Antalya'da Öğrenci Yurtları için Ön Kayıtlar Başladı - Son Dakika
