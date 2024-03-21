Antalya\'da Polis Memuru Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bekir Gültekin, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Polis memurunun naaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Hatay'a gönderildi.
Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü eski hizmet binasına görev yerine nöbet tutmaya giden 30 yıllık polis memuru Bekir Gültekin, nöbet başındayken fenalaşıp hastanede hayatını kaybetti. Gültekin bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende saygı duruşu ve İlçe Müftüsü Fahri Başar tarafından yapılan duanın ardından, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Hatay'a gönderildi.
Düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Orhan Altun, siyasiler, vatandaşlar ve polis memurları katıldı. Merhum polis memurunun cenazesi yarın cuma namazından sonra Hatay Dörtyol Yeşilköy Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ANTALYA
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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