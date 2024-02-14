Antalya\'da sağanak yağış sonrası zarar gören mahallelerde yaralar sarılıyor

Antalya'da iki gündür etkili olan sağanak yağış sonrası zarar gören mahallelerde yaralar sarılmaya başlandı. Bodrum katlardaki su arazözler yardımıyla çekilirken, duvardaki izler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Turuncu kodla uyarılan Antalya'da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda araç, ev ve iş yeri sular altında kaldı. Bugün aralıklarla devam eden yağışın ardından yaralar sarılmaya başlandı. Yağışlar en çok metrekareye 372 kilogram suyun düştüğü Kepez ilçesinde etkili oldu. Özellikle Güneş, Gazi, Sütçüler, Habipler, Düdenbaşı, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde ev ve iş yerleri zarar gördü. Yağışın hafiflemesi ve suların çekilmesiyle bodrum katlar daire içlerinden su tahliyesi başladı. Tahliye işlemlerine Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve motopomplarla gerçekleştirildi. Başta AFAD ekipleri olmak üzere bölgede hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi, vatandaşlara battaniye halı desteği sağlandı. Binaların bodrum katı suyla dolu olduğu görülürken, elektrik panosuna bir çocuk ayakkabısının girdiği görüldü. Suyun yüksekliği bodrumla birlikte 2 metreyi aştı, sel sularının izleri duvarlarda kaldı. Su altında kalan birçok otomobilin ise sahipleri tarafından çekilmeyi beklediği görüldü.
"Uykuda yakalandık"
Evi su altında kalan Leyla Çözgen, "Ortam çok kötüydü, çocuklarımı zor kurtardım. Kapı sıkıştı, açamadık, komşular geldi. Çocuklarım elimden kayıp gidecek diye çok korktum. Koltuk üzerine çıktık. Evde hiçbir şey kullanılamaz. Uykuda yakalandık, su hemen koltukların boyuna geldi. Şu an üst katta komşularda kalıyoruz" diye konuştu.
"Çok kötüydü"
Evini su basan ve eşyaları kullanılamaz hale gelen Hatice Küçüktaş Polat, "Ortam çok kötüydü, su bastı. Bayağı bir tedirgin olduk. Su yükseldi, suyun içinde eşimle titredim" diye konuştu.
"Toparlanmaya çalışıyoruz"
Dükkanı su altında kalan Mehmet Ali Bazna, "Akşam bir başladı yağmur sabaha kadar. Yani afet oldu. İki arabam gitti. Oğlumun saz aletleri zarar gördü. Vallahi bittik. Su metrelerce yükseldi. Arabamı alıp dışarı çıkacaktım, olmadı. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA
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