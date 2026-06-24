Antalya\'da zabıta 4 bin 322 sahte parfüme el koydu

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden sahte parfümlere yönelik denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde insan cildine ve sağlığına zararlı 4 bin 322 adet sahte parfüme el kondu. Sahte parfümler, imha edilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Antalyalı vatandaşların ve şehre gelen ziyaretçilerin sağlığı ve huzuru için kent genelinde denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekiplerinin yaptığı son denetimlerinde kent genelinde sağlıksız ve kontrolsüz imalathanelerde içeriği belli olmayan maddeler kullanılarak üretilen 4 bin 322 sahte parfüme el kondu. Ünlü markaların etiketlerini kullanarak satışı yapılmak istenen ve özellikle yabancı turistleri yanıltarak, halk sağlığını tehdit eden sahte ürünler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edilecek. Sahte parfümlerin deri hastalıklarına ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği belirtilirken, denetimlerin artarak devam edeceği ifade edildi.

Denetimler sürecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda görevli zabıta memuru Ferhat Kara, yaptıkları kontrollerde halk sağlığına zararlı 4 bin 322 adet imitasyon parfüm yakaladıklarını belirterek, "El koyduğumuz parfümler İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Gerekli işlemlerin ardından sahte parfümler imha edilecektir. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası olarak halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir" dedi. - ANTALYA