Antalya'da Sokak Düğünlerine Yasak Geldi - Son Dakika
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Antalya'da Sokak Düğünlerine Yasak Geldi

Antalya\'da Sokak Düğünlerine Yasak Geldi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, düğün ve benzeri etkinliklerin açık alanlarda yapılmasını yasakladı. Yeni karara göre, bu tür organizasyonlar yalnızca düğün salonlarında veya belediyelerce belirlenen alanlarda gerçekleştirilebilecek. Vali Şahin, gürültü kirliliği ve trafik akışını olumsuz etkileyen etkinliklere karşı sıkı denetim uygulanacağını belirtti.

06.03.2025 11:06  Güncelleme: 11:14
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, düğün, nişan, kına gecesi ve asker uğurlaması gibi etkinliklerin açık alanlarda yapılmasına yasak getiren yeni kararı duyurdu. Şahin, "Sokakları kapatarak düğün salonuna çevirmek kimsenin hakkı değil. Trafiği aksatan, kamu düzenini bozan, gürültü kirliliği oluşturan etkinliklere artık müsaade etmeyeceğiz. Antalya'da bu tür organizasyonlar yalnızca düğün salonlarında veya belediyelerce belirlenen alanlarda yapılabilecek. Şehir yaşamına herkesin alışması gerekiyor" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Şubat Ayı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada düğün mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan sokak düğünleri konusunda yeni bir karar alındığını duyurdu. Vali Şahin, Antalya genelinde düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması ve mevlid merasimi gibi etkinliklerin açık alanlarda düzenlenmesine sınırlama getirildiğini belirtti. Vali Şahin, sokak düğünlerinin trafik akışını olumsuz etkilediğini, ambulans, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin intikalini engellediğini vurguladı. Ayrıca gürültü kirliliğinin vatandaşlardan yoğun şikayet aldığını, yaşlılar, hastalar, bebekler ve öğrenciler için mağduriyet oluşturduğunu ifade eden Şahin, "Yolun trafiğe kapatılması, geç saatlere kadar gürültü yaparak kişilerin huzur ve sükununu bozması gibi fiiller meydana gelmektedir. Gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi ve kamu sağlığının korunması için valiliğimiz tarafından alınan karar ile bu tür etkinliklerin düğün salonları ya da belediye başkanlığınca belirlenen alanlarda yapılması; cadde, sokak, park ve diğer kamusal alanlarda yapılmaması kararlaştırılmıştır" dedi.

"Mevsimlik değil, yıl boyunca uygulanacaktır"

Bu karara uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacağını belirten Vali Şahin, "Bu konudaki denetimleri sıkı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Antalya'da bu tür etkinlikleri yapmak isteyen vatandaşlarımız, tahsis edilmiş alanlarda bu etkinlikleri gerçekleştirebilir. Sokaklar, parklar ve kamusal alanlar vatandaşlara ayrılmıştır, bu alanlarda düğün ve benzeri organizasyonlara müsaade edilmeyecektir. Bu karar mevsimlik değil, yıl boyunca uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Sokakların düğün salonuna çevrilmesinin hukuka aykırı olduğunu dile getiren Şahin, "Belediyeler bu tür etkinlik alanlarını belirleyebilir. Ses bariyerleri koyarak ya da mevcut özel düğün salonlarında bu organizasyonlar yapılabilir. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de, Antalya'da da artık şehir yaşamına herkesin alışması gerekiyor" diye konuştu.

"Meskun mahal olarak tanımlanan yerlerde gürültüye neden olan etkinlikler yasaklanmıştır"

Gürültü kirliliğine yönelik cezaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından belirlendiğini belirten Şahin, yolların kapatılmasının da cezai yaptırımla karşılık bulacağını ifade etti. Kırsal kesimlerde belirlenen kamusal alanlarda ise bu tür etkinliklerin yapılabileceğini belirten Vali Şahin, "Taziye evleri, okul bahçeleri veya kullanılmayan okul binaları bu tür organizasyonlar için uygun alanlar olarak değerlendirilebilir" dedi.

Havaya ateş açılması ve trafik kazaları sonrası yaşanan kavgalar gibi konularla ilgili de yeni yasal düzenlemelerin gündemde olduğunu hatırlatan Vali Şahin, "Bunlar da yürürlüğe girdiğinde uygulamalar daha da sıkı bir şekilde denetlenecektir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Sokak Düğünlerine Yasak Geldi - Son Dakika

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