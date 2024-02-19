Antalya'da sulama kanalındaki balık ölümleri endişelendiriyor - Son Dakika
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Antalya'da sulama kanalındaki balık ölümleri endişelendiriyor

Antalya\'da sulama kanalındaki balık ölümleri endişelendiriyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir sulama kanalında meydana gelen balık ölümleri, bölge halkını endişelendiriyor. Aşağı Pazarcı ve Şelale Mahallelerini ayıran kanalda yaşanan ölümlerin, kanala dökülen kanalizasyon ya da tarım ilacı kullanımıyla ilişkili olabileceği düşünülüyor. Balıkların kokusu da çevreye rahatsızlık veriyor.

19.02.2024 23:03  Güncelleme: 23:04
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Antalya'da sulama kanalındaki balık ölümleri endişelendiriyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir sulama kanalında çok sayıda balık ölümünün gerçekleşmesi endişe uyandırdı.

Aşağı Pazarcı ve Şelale Mahallelerini birbirinden ayıran sulama kanalında yaşanan balık ölümleri vatandaşları endişelendiriyor.

Sulama Kanalındaki balık ölümlerinin, kanala dökülen kanalizasyon ya da karışan tarım ilacından kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Yıllar önce tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşaa edilen ve günümüzde fonksiyonunu büyük ölçüde yitiren sulama kanalında son günlerde yaşanan balık ölümleri tedirginlik oluşturdu. Bölgede yaşanan balık ölümlerinin çevreden sulama kanalına dökülen kanalizasyon ya da suya karışan tarım ilaçlarından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Sulama kanalının yüzeyinde ölü irili ufaklı çok sayıda balıkların kokusun da öçevreye rahatsızlık verdiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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