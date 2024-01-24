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Antalya'da Tarihi Eserlerin Çevresindeki Görsel Kirlilik Gideriliyor - Son Dakika
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Antalya'da Tarihi Eserlerin Çevresindeki Görsel Kirlilik Gideriliyor

Antalya'da restorasyonu tamamlanan tarihi eserlerin çevresinde görsel kirliliğine neden olan elektrik ve telefon panoları kaldırılıyor. Bugüne kadar 150'ye yakın pano kaldırıldı.

Antalya\'da Tarihi Eserlerin Çevresindeki Görsel Kirlilik Gideriliyor
24.01.2024 - 10:54,  Güncelleme: 11:15
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Turizm kenti Antalya'da restorasyonu tamamlanan tarihi eserlerin çevresinde görsel kirliliğine neden olan elektrik ve telefon panoları kaldırılıyor. Bugüne kadar 150'ye yakın pano kaldırıldı.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, tarihi eserlerin çevresinde görsel kirliliğine neden olan elektrik ve telefon panoları kaldırılmasına yönelik çalışmaların bir süredir yürütüldüğünün altını çizdi. Karabayram, Finike, Kaş Patara bölgesinde 30'a yakın elektrik panosu kaldırıldığını bildirdi.

Düğmeli evleri ve konaklarıyla ön plana çıkan Akseki, İbradı'da çalışmalar yapıldığını ve tarihi yapıların üzerindeki elektrik panoların yapı ile uyumlu hale getirildiğini dile getiren Karabayram, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Akdeniz Elektrik AŞ (AEDAŞ) yetkililerine teşekkür ediyoruz. Kent merkezinde restorasyonu tamamlanmak üzere olan Saat Kulesi'nin önündeki iki elektrik panosuna yönelik çalışma yapılacak. Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında bu çalışmalar bölgemizde devam edecek" dedi.

"Görselliği öne çıkarılacak"

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde tarihi yapılar noktasında ciddi çalışmalar yapıldığını dile getiren Karabayram, "Bir taraftan da Valilik Kültür Varlıkları Birimi olarak tarihi yapılarımız sadece restore etmek değil, onların çevresinde bulunan olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Önümüzde çok ciddi bir zaman dilimi var. O zaman dilimi çok iyi kullanmamız gerekiyor. Bir taraftan restorasyon projeleri eş değer yürütülürken bir taraftan çevre etüt çalışmaları içerisinde çevre algılamasını çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu çerçevede hem görsel kirlilik hem de tarihi yapının önündeki görsel güzelliği ortaya koymak için panolara yönelik çalışma yapıyoruz. Bir de yer üstünden elektrik direkleri var, o hatlar da kaldırılıp yer altına alınıyor. Kısa sürede bu çalışmaların birçoğu tamamlanmış olacak. Kaleiçi'nde bu düzenlemelerin bir çoğu Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı" diye konuştu.

Karabayram, kısa süre sonra açılacak olan Saat Kulesi'nin çevresindeki görsel kirliliklerin kaldırılmasıyla ve yeni görünümüyle büyük beğeni toplayacağını bildirdi.

"150'ye yakın pano kaldırıldı"

Tarihi yapıların çevresinde sadece görsel kirlilikleri kaldırmakla kalmadıklarının altını çizen Karabayram, "Bunlar görsel olarak da tarihi çevreyle uyumlu bir hale getiriliyor. Bu panolar hayatımızın ayrılmaz bir parçası, enerjimizi sağlıyor. Daha düzenli, disiplinli, göze hoş gelecek, tarihi yapıyı gölgelemeyecek, estetik kaygıya yol açmayacak yerlere taşıyoruz. AEDAŞ ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Şu ana kadar 150'ye yakın elektrik panosuna müdahale edildi. Tramvay hatları hayatımızın bir parçası ilerleyen zamanlarda bunlarla ilgili belirli tedbirler alınabilir. Önemli olan yapıya bire bir ilişkili olan telefon, elektik ve kirlilik oluşturan alana müdahale etmektir. Kent genelinde restorasyon yapılan tüm noktalarda panolar kaldırılıyor. Biz harcama yapamıyoruz, enerji firması üstleniyor. Böylece eserlerin görselliği daha çok öne çıkıyor" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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