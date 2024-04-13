Antalya\'da Teleferik Kazası: 1 Ölü, 10 Yaralı, 174 Kişi Kurtarıldı

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Antalya'da 1 kişinin ölümüyle, 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasında, mahsur kalan 174 kişi ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı. Operasyonun 22'nci saatinde ailesiyle birlikte son kurtarılanlardan olan depremzede bir vatandaş, "Çocuklarımın psikolojisi düzelsin diye getirdim, iyice bozuldu" dedi.

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü Konyaaltı ilçesi Tünektepe Teleferik Merkezi'nde meydana gelen kazada, teleferik direğinin kırılması sonucu 1 teleferik hasar görmüş ve içerisindeki vatandaşlar düşmüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Kaza sonrası teleferik çalışması durdu ve 24 kabinde yaklaşık 174 kişi mahsur kaldı. Havadan ve karadan operasyonlarla mahsur kalanlar dün akşam saatlerinden bu yana kurtarma operasyonları gerçekleştirdi. Son olarak operasyonların 23'üncü saatinde aralarında yabancı tatilcilerin de bulunduğu 174 kişi kurtarıldı.

"Çocuklarımın psikolojisi iyice bozuldu"

Operasyonun 22'nci saatinde ailesiyle birlikte son kurtarılanlardan depremzede Yasin Gül, yere iner inmez sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Gazetecilerin duygularını öğrenmek istediği Gül, "Depremden dolayı biraz tedirgin oldum. Çocuklarımın psikolojisi düzelsin diye getirdik, iyice bozuldu" dedi. - ANTALYA