Antalya\'da Televizyon İzlerken Mahsur Kalan Adam İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antalya'da televizyon izlerken düşük sinyali düzeltmek için çatıdaki çanak anteninin yanına çıkan 58 yaşındaki adam, 2 metre yükseklikte mahsur kaldı. İtfaiyenin kurduğu el merdiveniyle bulunduğu yerden kurtarılan adam, çıktığı yere bakarak "Oradan daha yüksek görünüyor" dedi. Sağ salim evine ulaşan Çalıcı, balkondan itfaiye ekiplerine ve gazetecilere el sallayarak teşekkür etti.
İlginç olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi 526 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın çatısında yaşandı. Televizyon izlerken düşük sinyal alan Nazım Çalıcı (58), uydu anteni kontrol etmek için çatıya çıktı. Antenin yanına gidebilmek için tahta palete basarak çıkan Çalıcı, işini bitirdikten sonra aşağı inmek istedi ancak 2 metre yükseklik gözüne daha büyük geldi. Önce uyuyan eşini arayan Çalıcı, telefona cevap veren olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti.
İtfaiye ekipleri bile şaşırdı
İhbarın ardından bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısında geldiğinde Çalıcı'nın mahsur kaldığı yeri görünce neye uğradığını şaşırdı. Çalıcı, itfaiye erinin kurduğu el merdiveni yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
"Oradan daha yüksek görünüyor"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalıcı, "Uyduda parazit vardı, onu alayım dedim. Çıktım inemedim. Arkamı dönüyorum düşecek gibi oluyorum. En iyisi 112'yi çağırayım dedim. Yüksekliği 2-2,5 metre var. Buradan değil ama oradan gözüne yüksek görünüyor. Atlasam bacağım kırılır diye düşündüm. Hanımın haberi yok. Hatunu aradım bir de 112'yi aradım. Halat olsa inerdim ama bir daha tek çıkmam. Allah razı olsun itfaiyemizden" dedi.
Sağ salim evine ulaşan Çalıcı, balkondan itfaiye ekiplerine ve gazetecilere el sallayarak teşekkür etti. - ANTALYA
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