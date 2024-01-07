 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Turunç Masa ile 185 bin kişi belediye gerek kalmadan işlerini çözdü - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Turunç Masa ile 185 bin kişi belediye gerek kalmadan işlerini çözdü

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 10'uncu yılına giren 'yönetişim sistemi' Turunç Masa'yla, sadece 2023'te, 185 bin 72 kişi belediye gerek kalmadan işlerini çözdü. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa'nın Türkiye'nin en disiplinli ve sistematik yönetişim sistemi olduğunu belirterek, 'Bu Türkiye'miz için yönetişim devrimi oldu' dedi.

Antalya\'da Turunç Masa ile 185 bin kişi belediye gerek kalmadan işlerini çözdü
07.01.2024 - 10:18,  Güncelleme: 10:20
Abone Ol

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 10'uncu yılına giren 'yönetişim sistemi' Turunç Masa'yla, sadece 2023'te, 185 bin 72 kişi belediye gerek kalmadan işlerini çözdü.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, bir halkla ilişkiler ve iletişim projesi olan Turunç Masa'yı 17 Kasım 2014'te uygulamaya aldıklarını söyledi. Başkan Uysal, başvuru masası, çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya, web ve basın birimleriyle ilçe sakinlerinin istek ve şikayetlerini çözüme kavuşturan, önerilerini alan Turunç Masa'yla kamu hizmetini herkese eşit bir şekilde ulaştırdıklarını aktardı.

Antalya'nın 520 bini aşkın nüfusuyla kent hayatının merkezi olan ilçede Turunç Masa, sadece 2023'te 185 bin 72 kişinin talebini kayda aldı. Talepler evde bakım, hasta nakil, sokak hayvanları için veterinerlik hizmetleri gibi konularda yoğunlaştı. Talebi alınan her ilçe sakinin işi Turunç Masa'yla belediye gelmeden çözüldü.

Uysal, Turunç Masa'nın Türkiye'nin en disiplinli ve sistematik yönetişim sistemi olduğunu belirterek, "Bu Türkiye'miz için yönetişim devrimi oldu" dedi. Yönetişimin verimlilik, etkinlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik kavramlarına içeren bir etkileşim olduğunu belirten Başkan Uysal, "Halkın iradesine göre belediyeyi şekillendiriyoruz. Turunç Masa'nın bu anlamda bir özelliği de demokratik olmasıdır. Herkes, her koşulda ulaşabilir. Bunun Antalya'mıza ve Türkiye'ye yayılmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ümit Uysal, Muratpaşa, Türkiye, Antalya, Yerel yönetim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Turunç Masa ile 185 bin kişi belediye gerek kalmadan işlerini çözdü - Son Dakika


10:47
İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
10:40
Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:24
Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59
Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29
İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10
Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
08:28
AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
08:08
81 ilde gerçekleştirilen 'Çember-10' operasyonlarında 4853 firari yakalandı 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı

Son Dakika
10:47 İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
10:40 Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:24 Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59 Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29 İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10 Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
08:28 AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
08:08 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı
08:03 İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi
01:05 Havadayken acil çıkış kapısı patlamıştı! THY, 5 Boeing 737 MAX 9 uçağını seferden çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 11:03:50. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Turunç Masa ile 185 bin kişi belediye gerek kalmadan işlerini çözdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement