Antalya\'da Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutluyor. Antalyalı çocuklar, Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali ile bayram coşkusu yaşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali'nde çocuklar, Cam Piramit Kral Yolu'nda düzenlenen programlarla eğlenceli bir hafta sonu geçirdi.

Festival kapsamında uluslararası çocuk dans gösterileri, animasyon ve sahne gösterileri, zıpzıp balonları, maskot showlar, gençlik orkestrası, ahşap zeka ve beceri oyunları, sağlık eğitimleri, okçuluk eğitimi, basketbol, masa tenisi, spor aktiviteleri, yüz boyama, panayır oyunları, Bando ve Kent Orkestrası konserleri, Çizgi Karakterler Bandosu şarkıları yer aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinlik alanında çocuklara ücretsiz dağıtılan renkli uçurtmalar da gökyüzünü süsledi.

15 farklı ülkeden Çocuk Bayramı'nı kutlamak için Antalya'ya gelen çocuklar, dans gösterileri yaptı. Günün sonunda düzenlenen Anadolu Rock konseri ile alanı dolduran vatandaşlar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

23 NİSAN'DA TÜRK YILDIZLARI ANTALYA'DA

Uçurtma ve Çocuk Festivali, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı 23 Nisan Salı günü de devam edecek. Program kapsamında 13.00-14.00 saatlerinde bubble show, 14.00-15.00 saatlerinde Uluslararası Moda Haftası Çocuk Defilesi, 15.00-15.30 saatlerinde jonglör gösterisi, saat 16.00 İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Çocuk Korosu konseri düzenlenecek.

Kültür yolu etkinliklerinde ise dev maskotlar, şişme oyuncaklar, yüz boyama, balon katlama gibi birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek. 23 Nisan Salı günü saat 16.00'da Konyaaltı Sahili'nde düzenlenecek Türk Yıldızları gösterisi 23 Nisan kutlamalarına heyecan katacak.