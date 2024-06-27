Antalya'da Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde Gençler Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya'da Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde Gençler Konuştu

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü etkinliğinde, uyuşturucuyu bırakmak için yardım alan gençlerin deneyimleri paylaşıldı. Eski bir bağımlı genç kız, küçük yaşta uyuşturucuyla tanıştığını ve şimdi geçmişini silerek yeni bir hayata başladığını söyledi. Bir oğlunu uyuşturucu sebebiyle kaybeden bir anne ise diğer oğlunu yaşatmak için cezaevine teslim ettiğini anlattı. Dernek ve STK'ların da katıldığı yürüyüşte, uyuşturucunun gençliğin katili olduğu vurgulandı.

27.06.2024 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde uyuşturucuyu bırakmak için yardım alan gençler konuştu. Küçük yaşta uyuşturucu ile tanıştığını belirten eski bağımlı genç kız, "Uyuşturucuya 13 yaşında daha adını bile bilmiyorken başladım. Şimdi herkesi, geçmişimi sildim" dedi. Uyuşturucu sebebiyle bir oğlunu kaybeden anne ise, diğer oğlunu yaşaması için kendi elleriyle cezaevine teslim ettiğini anlattı.

26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle uyuşturucu batağında yakınlarını kaybedenler ve madde kullanımını bırakarak temiz bir hayata merhaba diyen gençlerin de aralarında bulunduğu dernek ve STK'lar yürüyüş düzenledi. 'Uyuşturucu gençliğin katilidir' ve 'Benim çocuğum içmez deme' pankartları açan grup, düdük çalarak yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüşün ardından Saat Kulesi önünde toplandı.

Eski bir madde bağımlısı olduğunu ve şu anda madde kullanan gençlere yardım etmeye çalıştığını belirten Abdurrahman Bolat, "Madde bağımlılığı tüm dünya genelindeki toplumların temel sağlık sorunlarından biridir. Sadece kullanılan maddenin ortaya çıkardığı yan etkiler değil, yol açtığı sosyal sorunlar ve fiziksel hastalıklar ele alındığında bireysel ve toplumsal maliyeti yüksek hastalıklar arasında yer almaktadır. Ne yazık ki uyuşturucu bağımlılığı gittikçe artmaktadır" dedi.

"Çok çektik, hala çekiyoruz"

Uyuşturucu kullanımı nedeniyle bir oğlunu kaybettiğini söyleyen Şevkiye Güneş, "Oğlum çok istekliydi bırakmaya, bir süre bıraktı ama tekrar başladı. Yıllar boyuncu ilaçlar, antidepresanlar, uyuşturucu derken bir sabah kalktım oğlumu kaybettim. Şu anda bir oğlum kara toprakta, bir oğlumu da uyuşturucu yüzünden kendi elimle cezaevine attırdım. Sokakta ölmesin, nefes alsın, yaşasın diye. Eskiden geçici bir ülkeydik, şimdi içici olduk. Günde 4-5 genç uyuşturucudan ölüyor. Ama maalesef insanlarımız sağır, dilsiz olmuş. Bir tek bana değil, her an her yerde birisinin kapısını çalabilir. Çok çektik, hala da çekiyoruz, ciğerim yanıyor" ifadelerini kullandı.

Adını bile bilmiyorken uyuşturucuyla tanıştı

18 yaşında olduğunu ve 13 yaşında bir arkadaşı tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını, aldığı yardım sayesinde yaklaşık 2 aydır kullanmadığını söyleyen Rabia Aktaş ise, "13 Yaşında başladım, şu anda 18 yaşındayım. Bu sene bırakma yoluna girdim. Uyuşturucu gerçekten gençliği, çocukluğu, her şeyi bitiriyor. Bırakana kadar çok şey çekiyorsun. Başarmak çok önemli tabii, ama başarana kadar yanında bir destekçi olması lazım. Uyuşturucuya 13 yaşında daha çocukken, adını bile bilmiyorken bir arkadaşım ile başladım. 18 yaşıma kadar içtim" şeklinde konuştu.

"Tüm herkesi ve geçmişimi sildim"

Uyuşturucuyu bırakma sürecini anlatan genç kız, "Bırakma süreci başlamaktan daha zor. Bırakamıyorsun, çok emek sarf ediyorsun, gelgitlerin oluyor. Ama en sonunda başarabiliyorsun. Herkesin kendi iradesine kalmış bir şey. Şu anda uyuşturucuya karşı savaş açmış durumdayım. Çok pişmanım, şimdiki aklım olsa 13 yaşında, ne o arkadaşlarımla görüşürdüm ne de başlardım. Tüm herkesi, geçmişimi sildim. Tüm konuştuğum arkadaşlarımı, arkadaş sandıklarımı, herkesi sildim. Uyuşturucu kullananlara çok üzülüyorum. Gerçekten farkında değiller ne kullandıklarının, ne yaptıklarının, gün geçtikçe ölüme gittiklerinin farkında değiller" şeklinde konuştu.

"Hayata tutunuyorum"

6 yıl metamfetamin kullandığını ve 14 gündür uyuşturucuyu bırakmak için yardım aldığını belirten Orhan Dağ da, "Bir 'met' kullanıcısıyım ne yazık ki, 6 seneden bu yana hayatımı çalan, ömrümü çalan bir bağımlı olarak. Bu süreçte 3 yaşında bir kızım var. 3 yaşına kadar nasıl geldiğini, nerede büyüdüğünü gözümle görüp, beynimle algılayamadığım bir süreç geçirdim. Aslında met'i bırakmak gibi bir düşüncem yoktu Abdurrahman ve Deniz gibi arkadaşlarla tanışana kadar. Bir gün evde otururken, neden, niçin yaptığımı ve neler kaybettiğimin farkına varır gibi oldum. 14 gündür temizim. 14 gündür kendi kanımla hayata tutunuyorum. Yeni bıraktım. Met bir pişmanlık değil, bir bağımlılıktır. Bırakmakta bizim elimizdedir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde Gençler Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:55 Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu Yıllardır elini gizleyen şef Mehmet Yalçınkaya, başına gelen olayı ilk kez anlattı: 5 yaşındayken 3 parmağım koptu
10:50 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:29:55. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde Gençler Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement