Antalya\'da yılbaşı tedbirleri için 8 bin 500 personel görev yapıyor

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında 8 bin 500 personelin görev yaptığını belirtti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yılbaşı tedbirlerini yerinde denetledi. Kaleiçi Yat Limanı'nda açıklama yapan Vali Şahin, "Ekiplerimizin görev yaptığı noktalarda denetimlerimize devam edeceğiz. Ekiplerimiz Antalya'mızın huzur ve güvenliği için havada, karada ve denizde görevlerine devam ediyor. Hedefimiz huzurlu ve kazasız bir yılbaşı geçirilmesidir" dedi.

Yılbaşında görevli personel sayısı hakkında da bilgi veren Şahin, "2024 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmek, yılbaşı kutlamalarında genel güvenliğin ve asayişin sağlanması maksadıyla Antalya genelinde saat 21.00 itibariyle ek görevlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı olarak; 2 bin 204 jandarma personeli, 280 jandarma aracı, İl Emniyet Müdürlüğü olarak; 6 bin emniyet personeli, bin 124 ekip, Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak; 232 sahil güvenlik personeli, 1 hava aracı, 21 deniz aracı ile görev yapacak" dedi. - ANTALYA