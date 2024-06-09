Antalya'da YKS'ye geç kalan genç aday için polisler seferber oldu

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Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalacağını anlayınca polis aracını durdurup yardım isteyen genç aday için polisler seferber oldu.

Antalya'da YKS'ye geç kalacağını anlayan genç aday, polis aracını durdurup yardım istedi. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Liman Kavşağı'nda alınan genç aday, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ne götürülerek sınava gireceği fakülteye teslim edildi. Polis ekipleri tarafından sınava yetiştirilen genç, o anları cep telefonu kamerasına kayıt ederek ekiplere teşekkür etti. - ANTALYA