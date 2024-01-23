Antalya\'daki Karavan Park, Kış Döneminde de Tatilcilerin Gözdesi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Karavan Park, havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyrettiği kentte kış döneminde de yerli ve yabancı tatilcilerin gözdesi oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, karavan severlerin önemli bir sorunu olan park sorununu gidermek ve karavan tatilcilerine güzel bir alan oluşturmak amacıyla, yaz aylarında, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde kullanıma sunduğu Karavan Park, yerli ve yabancı tatilcilerin adeta akınına uğruyor.

Kış aylarına girilmesine rağmen halen rağbet gören Karavan Park 50 karavanlık bir kapasiteye sahip. Açıldığı günden bu yana 1000'den fazla karavana ve 1000'lerce misafire ev sahipliği yapan Karavan Park, merkeze ve denize olan yakınlığının yanında, sağladığı tüm imkanlar sayesinde, karavan tatilcilerinin gönlündeki yerini aldı. Karavan Park, denize yakın olan konumunun yanında, elektrik, alt yapı, tuvalet, banyo, çamaşırhane ve mutfak gibi imkanlar sunarak, misafirlerin tüm ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Sunulan imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren karavan tatilcileri, bu güvenli ve konforlu alanda, tatilin tadını çıkarıyor.

"Önemli bir ihtiyaçtı"

Türkiye'nin ve Dünya'nın birçok farklı bölgesinden ziyaretçi ağırlayan Karavan Park'ın misafirlerinden İlhan Bağcı, daha önce 25 yıl boyunca yaşadıkları şehir olan Antalya'yı tekrar görüp vakit geçirmek için, eşiyle birlikte Ankara'dan geldiklerini, buradaki hizmetten dolayı çok memnun olduklarını belirtti. Bağcı, " Karavan Park, Antalya gibi turizmin başkenti olan bir şehir için çok önemli bir ihtiyaçtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu ihtiyacı görüp buraya çok güzel bir yaşam alan yapmış. Burada biz karavancıların tüm ihtiyacı düşünülmüş. Çamaşırhane, tuvalet, banyo, mutfak, kurutma hizmeti ve elektrik, su bulabilme imkanı var. Çok güzel bir sistem kurulmuş. Bir karavancının isteyebileceği her şey burada var. Bu durum bizim için çok önemli. Ayrıca buradaki görevli arkadaşlar da bizimle çok sıcakkanlı ve özenli şekilde ilgileniyorlar. Bu yapılanlar büyük bir teşekkürü hak ediyor " dedi.

"Tavsiye ederim"

Antalya'yı ziyaret etmek için Ürgüp'ten eşi ve çocuğuyla birlikte gelen ve konaklamak için Karavan Park'ı tercih eden Mert Cantürk ise memnuniyetini şu sözlerle ifade etti: "Buraya Ürgüp'ten geldik. Karavan Park'ı yakın zamanda keşfettik. Daha önce geldiğimizde fazla kalamamıştık. Şimdi buranın tadını tam anlamıyla çıkarabilmek için tekrar geldik. Bizim yaklaşık 4 senelik bir karavancılık geçmişimiz var. Birçok farklı şehirde ve birçok farklı tesiste konakladık ama şimdiye kadar konakladığımız yerler içerisinde en çok beğendiğimiz yer burası oldu. Burada sağlanan imkanlar ve merkezde olması gerçekten çok güzel. Her şeyden fazlasıyla memnunuz. Özellikle temiz olması bizi çok cezbetti. Fırsat buldukça buraya gelmeye devam edeceğiz. Herkese de buraya gelmesini tavsiye ederim. Bizim bu güzel şehirde, güzel vakit geçirmemizi sağlayan Karavan Park'ı şehre kazandırdığı için, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum." - ANTALYA