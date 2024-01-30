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Antalya'dan Afyon'a araç takası için giden galericiye 150 bin TL hız aşım cezası - Son Dakika
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Antalya'dan Afyon'a araç takası için giden galericiye 150 bin TL hız aşım cezası

Antalya'da galericilik yapan Kadir Bayer, Afyon'dan aldığı aracı takas etmek için gittiği sırada EDS üzerinden gelen 150 bin 600 TL tutarındaki hız aşım cezasıyla şaşkına döndü. Cezayı ödeyecek gücü olmadığını belirten Bayer, cezanın düzeltilmesini talep etti.

Antalya\'dan Afyon\'a araç takası için giden galericiye 150 bin TL hız aşım cezası
30.01.2024 - 10:02,  Güncelleme: 10:15
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Antalya'dan Afyon'a araç takası için giden galerici Kadir Bayer (28), EDS üzerinden gelen 150 bin 600 TL tutarındaki hız aşım cezası ile şaşkına döndü. Cezayı ödeyecek gücünün olmadığını belirten Bayer, "İnanmak istemedim, şaşırdım. Ben cezayı 15 bin olarak okudum, arkadaşımın uyarmasıyla 150 bin olduğunu fark ettim. Çok ceza yedim ama bu miktarda ilk defa geldi. 50 bin TL kazanmak için yola çıktım, 150 bin TL ceza geldi" dedi.

Antalya'da galericilik yapan Kadir Bayer (28), 22 Ocak günü Afyon'dan bir araç satın aldı. 34 FIB 370 plakalı kendi otomobiliyle yeni aldığı aracı takas etmek için Afyon'a gitti. Bayer, takas işleminin ardından Antalya'ya geldi. Bu sırada telefonuna gelen mesajla ceza yazıldığını öğrenen Bayer, e-devlet üzerinden yaptığı kontrolde Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi'ne bağlı Kılıçarslan'da kurulumu tamamlanan Anlık Hız İhlal Tespit Sisteminde'nden 150 bin 600 TL ceza tutarı ile hayatının şokunu yaşadı. Bayer'in 82 kilometre hızla gitmesi gereken güzergahta hız sınırını yüzde 30 aşarak, 96 kilometre hız yaptığı tespit edildi. Bayer, cezanın düzeltilmesini talep etti.

"Ben cezayı 15 bin olarak okudum"

Yaşadıklarını anlatan Kadir Bayer, "22 Ocak günü otomobil takası gerçekleştirmek için Afyon'a gittim. Afyonkarahisar-Antalya yolu Sinanpaşa İlçesi'ne bağlı Kılıçarslan'da kurulumu tamamlanan Anlık Hız İhlal Tespit Sisteminde 82 kilometrelik hız limitini aştığım tespit edildi. 2 tane mesaj geldi, ben de normal ceza sandım. Ceza makbuzum gelmedi, e-devlete girince 150 bin 600 TL olarak gördüm. İnanmak istemedim, şaşırdım. Ben cezayı 15 bin olarak okudum, arkadaşımın uyarmasıyla 150 bin olduğunu fark ettim. Gelen cezaya itiraz edeceğim. Çok ceza yedim ama bu miktarda ilk defa geldi. Benim bunu ödeme şansım hiç yok ödeyemem. 50 bin TL ticarete gittim, 150 bin TL ceza geldi. Ödersem de itiraz ederim. Ben yetkililerden bu cezanın silinmesini istiyorum, ödeme gücüm yok" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Antalya'dan Afyon'a araç takası için giden galericiye 150 bin TL hız aşım cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'dan Afyon'a araç takası için giden galericiye 150 bin TL hız aşım cezası - Son Dakika
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