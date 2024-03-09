Antalya Düşünce Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde '8 Mart 8 Kadın' temalı tören düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya Düşünce Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde '8 Mart 8 Kadın' temalı tören düzenledi

Antalya Düşünce Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nde \'8 Mart 8 Kadın\' temalı tören düzenledi

Antalya Düşünce Platformu (ADP), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde '8 Mart 8 Kadın' temalı bir tören düzenledi. Törende, başarılı kadınlara ödül ve plaket takdim edildi. ADP Başkanı Halil Güvenbaş, kadınların toplumun ve ailenin temel direği olduğunu vurgulayarak, kadınların güçlenmesinin toplumun güçlenmesi anlamına geldiğini belirtti.

09.03.2024 18:23  Güncelleme: 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Düşünce Platformu (ADP), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde '8 Mart 8 Kadın' temalı tören düzenledi. ADP Başkanı Halil Güvenbaş, "Kadınlarımız yaşamın her alanında varlık gösteren toplumun ve ailenin temel direğidir. İş dünyasında, sanatta, ve bilimde başarılarıyla göz kamaştırmaktadırlar" dedi.

ADP, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde geleneksel hale getirdikleri "8 Mart 8 Kadın" temasıyla bir tören düzenledi. Törende, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına Kültür Sanat alanında kendini kanıtlayan ve Antalya'da iz bırakan başarılı kadınlardan Dokuma Sanatçısı, İç Mimar Filiz Otyam, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Lelya Bayramoğulları, AÜ Antalya Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Öğretim üyesi Doç. Dr. Sevilay Gök, Şair, Yazar, Sanat Danışmanı Betül Tarıman, sinema yazarı, yönetmen, AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zehra Yiğit, AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim üyesi Heykeltıraş Doç. Dr. Hanife Neris Yüksel, Antalya Şehir Tiyatrosu Oyuncusu Hasibe Aygül Özgür, AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi, Sanat Eğitmeni, Ressam, Akademisyen Ezgi Bilgin'e ödül ve plaket takdimi yapıldı.

"Kadınlarımız, toplumun ve ailenin temel direğidir"

ADP Başkanı Halil Güvenbaş, törende yaptığı konuşmada, tüm kadınların bu özel gününü kutlayarak şunları söyledi:

"Kadınlarımız yaşamın her alanında varlık gösteren toplumun ve ailenin temel direğidir. İş dünyasında, sanatta, ve bilimde başarılarıyla göz kamaştırmaktadırlar. Bugün, kadılarımızın hak ettiği saygıyı ve değeri görmeleri için hep birlikte sesimizi yükseltmeliyiz. Kadınlarımızın güçlenmesi toplumun bütününün güçlenmesi anlamına gelir" dedi.

Konuşmaların ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı. Törene, Antalya Düşünce Platformu Başkanı Halil Güvenbaş'ın yanı sıra, sanatçı Sümer Ezgü, ADP Başkan Yardımcıları Fatma Kahraman ile Leman Sedef Tuna Sapaz, ADP genel Sekreteri Yavuz Solmaz ve çok sayıda kadın katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Düşünce Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde '8 Mart 8 Kadın' temalı tören düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:05 Eylem Tok’un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu Eylem Tok'un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu
16:35 MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti’nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti'nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz
18:01 Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı
16:54 Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir
16:45 Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel söyleşi programı düzenledi Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel söyleşi programı düzenledi
16:17 Murat Kurum, İmamoğlu’nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı Murat Kurum, İmamoğlu'nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı
16:12 Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü Emre’den ortalığı ayağa kaldıracak sözler Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü! Emre'den ortalığı ayağa kaldıracak sözler
16:11 Pentagon, kapsamlı rapor yayınlayarak, UFO’lar ve Uzaylılar hakkında delil bulunamadığını açıkladı Pentagon, kapsamlı rapor yayınlayarak, UFO'lar ve Uzaylılar hakkında delil bulunamadığını açıkladı
15:06 IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar
14:45 Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı
13:49 Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş
13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 19:05:41. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Düşünce Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde '8 Mart 8 Kadın' temalı tören düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement