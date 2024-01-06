Antalya Düşünce Platformu\'nun Ocak Ayı Toplantısında AGC Başkanı İdris Taş Konuştu

Antalya Düşünce Platformunun (ADP) Ocak ayı olağan toplantısının konuğu Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş oldu. 1 yılını dolduran platformun yeni üyelerine rozetlerin takıldığı, kuruluş yıldönümü pastasının da kesildiği toplantıya ADP üyeleri ile AGC Yönetim Kurulu Üyesi Işık Tuncer, Antalya Halkla İlişkiler Derneği Başkanı Güldal Siğinç misafir olarak katıldı.

Toplantı, Antalya Düşünce Platformu Başkanı Halil Güvenbaş'ın açılış konuşması ile başladı. Başkan Güvenbaş, "Basın, milletin genel sesidir. Her yıl Ocak ayında gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak adına 10 Ocak günü "Çalışan gazeteciler günü" olarak kutlanmaktadır. Tarihten gelen süreç içerisinde baktığımızda, toplumların aydınlanmasında basının önemli bir rolü vardır. Basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir. Bu vesileyle tüm basın mensuplarımızın gününü kutluyorum dedi.

Toplantıda, Antalya Düşünce Platformu'nun 1. yılını doldurması vesilesiyle, platformun 1 yıl içinde yapmış olduğu faaliyetleri Başkan yardımcısı Leman Sedef Tuna Sapaz anlattı.

Başkan Yardımcısı Leman Sapaz konuşmasında, Platformumuz, iş, bilim ve değişik hizmet alanlarında faaliyet gösteren iş insanlarından oluşmaktadır. Platform üyelerimiz, bu görevlerini yerine getirirken Antalya'mızın temel sorunlarını analiz edip kendi aralarında tartışmanın yanı sıra uzman görüşlerine de sıkça başvurmaktadır.

Bu manada Platformumuz kurulduğu günden bu güne birçok projenin içinde paydaş veya öncü konumda katkıda bulunmuştur dedi.

Toplantı konuğu Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ise basını güçlü ülkeler, aynı zamanda sosyal refahı, gelişmişliği de yüksek ülkeler olduğunu belirterek, "Medya, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın öncülerindendir. Ekonomiye ve istihdama büyük katkı sağlar. Gazeteciliğin merkezinde insan var. Merkezinde insan olan, yaşadığımız çevreye, doğaya, canlılara karşı ortaya çıkan hayati risklere refleks gösteren bir mesleğin mensubuyuz. Toplumu bilinçlendirmek, haber vermek görevimizdir ancak aynı zamanda örnek kişiliğe sahip olmak biz gazeteciler için olmazsa olmazlarımızdandır. Ekibimizle birlikte üyelerimize ve kent markasına katkı sağlamak için durmadan, dinlenmeden çalışıyoruz" dedi.

Toplantıda, Platformun 1'inci yılının dolması sebebiyle pasta kesimi ve platforma yeni üye olan iş insanlarına rozet takma merasimi gerçekleşti. - ANTALYA