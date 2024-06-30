Antalya Havalimanı'nda Yeni Bir Rekor Kırıldı - Son Dakika
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Antalya Havalimanı'nda Yeni Bir Rekor Kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 29 Haziran tarihinde 209 bin 540 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Bu tarih, 2024 yılının en yüksek yolcu sayısı olarak kaydedildi.

30.06.2024 14:15
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda sürekli artan yolcu sayısına dikkat çekerek 29 Haziran tarihinde yeni bir rekora ulaşıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, 29 Haziran tarihinde Antalya Havalimanı'nda 29 Haziran Cumartesi günü bin 19'u dış hatlarda, 127'si iç hatlarda olmak üzere toplam bin 146 uçuş trafiği gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu tarihte Antalya Havalimanı'nda 189 bin 508'i dış hat, 20 bin 32'si iç hat olmak üzere toplam 209 bin 540 yolcuya hizmet verebildiği bilgisini de paylaşırken, bu tarihin 2024 yılının en yüksek yolcu sayısı olduğunun altını çizdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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