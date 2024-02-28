Antalya\'nın Kaş ilçesinde tarihi Lami Bey Camisi açıldı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Lami Bey Camisi törenle açıldı.

Vali Hulusi Şahin, tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kaş ilçesini ziyaret etti. Vali Şahin, Kaş programı kapsamında Kaş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı ve Lami Bey Cami Açılış Töreni'ne katıldı. Ardından Kınık Yeni OSB Bölgesi hakkında detaylı bilgi alarak, Kınık Toptancı Hal inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaş Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi

Kaş ilçesinde 1881 yılında yapılan ve Osmanlı- Selçuklu mimarisinin özelliklerini sergileyen ve aslına uygun olarak restorasyonu tamamlanan Lami Bey Camisi'nin açılış töreninde konuşan Vali Hulusi Şahin, "Lami Bey Cami'nin restorasyonu belediye başkanımızın da talepleri doğrultusunda valiliğimizin destekleriyle tamamlandı. Bu coğrafyada inci tanesi gibi, çok değerli bir eser olarak yerini aldı. Kalkan Türkiye'nin dünyaya açılan pencerelerinden birisi. Dışarıdan gelen konuklarımız burada Türk-İslam medeniyetinin bu eşsiz eserini tanıma fırsatı bulacak. Kaş için çalışmalarımız devam edecek" dedi. Tarihi Lami Bey Camisi, Vali Hulusi Şahin'in konuşmasının ardından okunan dualarla açıldı.

Kaş Kınık Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ilçe için önemine değinen Vali Şahin, "Çok önemli bir OSB'yi yoluna koyduk. Bu yıl içerisinde ilk tahsisleri yaparak Kaşlı, Kınıklı ve Kalkanlı vatandaşlarımızın istihdamına sunacağız. Çiftçilerimizin yetiştirdiği ürünlerinin değerlendirilmesine yarayacak çok değerli bir sanayi tesisi olacak. Bunun altyapısı hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Düzenlenen programa Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra Dışişleri Eski Bakanı Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve ilgili kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. - ANTALYA