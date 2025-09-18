Antalya'nın Yeni Emniyet Müdürü Görevine Başladı - Son Dakika
Antalya'nın Yeni Emniyet Müdürü Görevine Başladı

Antalya'nın Yeni Emniyet Müdürü Görevine Başladı
18.09.2025 10:56
Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü olarak görevine başladı ve güvenlik hedeflerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanan Dr. Sabit Akın Zaimoğlu dün görevine başladı. Zaimoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ve personel tarafından Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde törenle karşılandı.

İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, düzenlenen törenin ardından üst amirler ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Zaimoğlu, toplantıda mevcut durum ile il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi aldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Zaimoğlu, Antalya'nın Türkiye'nin vitrin şehirlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "Antalya yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biridir. Burada sağlanacak huzur ve güven, yalnızca vatandaşlarımız için değil, şehrimizi ziyaret eden milyonlarca misafir için de hayati önem taşır. Daha önce görev yaptığım ilde Türkiye'nin en güvenli ili olma hedefine ulaştık. Antalya'da da aynı hedefe odaklanacağız. Görevimizi yılmadan, yorulmadan, kararlılıkla yerine getireceğiz ve bu başarıyı yine birlikte yakalayacağız. Antalya, güvenliği ve misafirperverliğiyle öne çıkan bir şehir olmalıdır. Bizler Türk polisiyiz. Her sokakta huzur, her noktada emniyet, her misafir için güven hissi sağlamak bizim en temel görevimizdir" dedi.

Zaimoğlu, suç ve suçlularla mücadele, trafik güvenliği, kamu düzeninin korunması ve turizm sezonlarında alınacak özel tedbirler konularında kapsamlı bir yol haritası hazırlanacağını belirterek, toplum destekli polislik anlayışı çerçevesinde vatandaşların ve kentte bulunan misafirlerin de sürece dahil edileceğini ifade etti. - ANTALYA

