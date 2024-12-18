Antalya, 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi'nde Pilot İl Seçildi - Son Dakika
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Antalya, 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi'nde Pilot İl Seçildi

Antalya, 200 milyon Euro finansman ile gerçekleştirilen 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi' kapsamında Türkiye'de pilot il olarak seçilen iki şehirden biri oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, proje dahilinde kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmalarının yanı sıra, elektrikli otobüsler ve yenilenebilir enerji projelerinin de hayata geçirileceğini açıkladı.

18.12.2024 14:51  Güncelleme: 14:56
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(ANTALYA)- Antalya, yaklaşık 200 milyon Euro finansman ile yürütülen 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi' için 81 il arasından pilot il seçilen iki şehirden biri oldu. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Pilot il seçilen Antalya'mızda, Aksu Altıntaş bölgemizde kentsel dönüşüm alanında yürütülen kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu gibi altyapı ve yol çalışmalarının yanı sıra Üçüncü Etap Raylı Sistem vagon alımı, Dördüncü Etap Raylı Sistem Projesi, elektrikli otobüsler, yenilenebilir enerji gibi halkımızın önceliklerine yönelik seçtiğimiz projeler yürütüyoruz" dedi.

Hiçbir kuruma günü geçmiş borcu bulunmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü mali yapısı nedeniyle geçen aylarda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından kredi notu yükseltilmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin finansal başarısı yatırım ve projeler için düşük faizli yeni kredilerin de önünü açtı. Antalya, finansal başarısının yansıması olarak Dünya Bankası ve İLBANK tarafından yaklaşık 200 milyon Euro finansman ile yürütülen 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi' için 81 il arasından pilot il seçilen iki şehirden biri oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projeyle ilgili çalışmaları görüşmek üzere Dünya Bankası Takım Lideri Joanna Mosi, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Takım Lideri Marco Sorge, İLBANK Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı İş Geliştirme Müdürü Gönül Ejderoğlu, İLBANK Antalya Bölge Müdürü Bora Gümüş ile bir araya geldi. Toplantıda, Dünya Bankası, IFC ve İLBANK ile yürütülen kredi ve projeler ele alındı.

"Birçok örnek projemizle ülkemizde birçok şehrimize öncülük ediyoruz"

Proje kapsamında konuşan Başkan Muhittin Böcek, "Pilot il seçilen Antalya'mızda, Aksu Altıntaş bölgemizde kentsel dönüşüm alanında yürütülen kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu gibi altyapı ve yol çalışmalarının yanı sıra Üçüncü Etap Raylı Sistem vagon alımı, Dördüncü Etap Raylı Sistem Projesi, elektrikli otobüsler, yenilenebilir enerji gibi halkımızın önceliklerine yönelik seçtiğimiz projeler yürütüyoruz. Bu konuda verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Birçok örnek projemizle ülkemizde birçok şehrimize öncülük ediyoruz. Antalyalıların beklentilerine cevap verecek projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

"Sizin ihtiyaçlarınız için buradayız"

Dünya Bankası Takım Lideri Joanna Mosi ise Antalya ile güzel iş birlikleri olduklarını belirterek, "Antalya ve Konya şehrinin model olarak seçilmesinin en önemli sebepleri daha önce bu finansal modeliyle çalışmaya aşikar olmaları, güçlü finansal yapıları ve tecrübeleridir. Sizin ihtiyaçlarınız için buradayız" diye konuştu.

"IFC kendisine düşen katkıyı sağlayacaktır"

IFC Takım Lideri Marco Sorge ise "Antalya'nın ihtiyaçları, mali imkanları ve borçlanma kapasitesi ile üstleneceği finansal yükümlülükleri uzun vadede yerine getirme çabası içindeyiz. IFC kendisine düşen katkıyı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antalya, 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi'nde Pilot İl Seçildi - Son Dakika

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