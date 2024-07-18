Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Burdur'da Kadınlar Tarafından İşletilen El Yapımı Top Dikim Atölyesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Burdur'da Kadınlar Tarafından İşletilen El Yapımı Top Dikim Atölyesini Ziyaret Etti

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Antalyaspor'un Teknik Direktörü Alex de Souza, Burdur'da kadınlar tarafından kurulan ve işletilen el yapımı top dikim atölyesini ziyaret etti. Alex de Souza, atölyede yapılan çalışmaları inceledi ve kadın çalışanlara başarı dileklerinde bulundu.

18.07.2024 17:48
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(BURDUR) - Sezon öncesi kamp çalışmalarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel Spor Tesislerinde sürdüren Antalyaspor'un Teknik Direktörü Alex de Souza, MAKÜ Rektörü Hüseyin Dalgar ile birlikte Burdur'da kadınlar tarafından kurulan ve işletilen el yapımı top dikim atölyesini ziyaret etti.

Rektör Hüseyin Dalgar tarafından daha önce kendisine hediye edilen topu çok beğenen Alex, bu topların kadınların el emeğiyle dikildiğini öğrenince Rektör Dalgar'ın davetiyle kadın kooperatifleri tarafından işletilen el yapımı top dikim atölyesini ziyaret etti. Ziyaret esnasında Alex de Souza, Rektör Dalgar ve kooperatif bünyesinde çalışan kadınlardan atölyenin kuruluşu ve el yapımı top dikim sürecini dinledi.

Rektör Dalgar konuğuna özellikle FİFA standartlarında üretilen futbol topları ve uluslararası pazarlara ihraç edilen 'bocce' toplarının üretim aşamaları hakkında bilgiler de verdi. Rektör Dalgar; atölyenin Burdurlu kadınların gücünü ve azmini en güzel şekilde ortaya koyan sosyal bir projenin ürünü olduğunu anlattı ve üniversite olarak her zaman emekçi kadınların yanlarında olduklarını belirtti.

Alex de Souza ise atölye ziyareti sırasında kadınların el emekleriyle dikilen futbol toplarla yakından ilgilendi. Kooperatif çatısı altında sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek dikilen topları çalışan kadınlar için imzaladı. Bu atölyede yapılanların takdir edilmesi gereken bir iş olduğunu dile getiren Alex ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kadın çalışanlara başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaretin sonunda, Alex de Souza'ya Rektör Dalgar ve kooperatif üyesi kadınlar tarafından atölyede üretilen 'Bocce' toplarından hediye edildi.

Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Burdur\'da Kadınlar Tarafından İşletilen El Yapımı Top Dikim Atölyesini Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Burdur'da Kadınlar Tarafından İşletilen El Yapımı Top Dikim Atölyesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Burdur'da Kadınlar Tarafından İşletilen El Yapımı Top Dikim Atölyesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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