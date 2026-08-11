Antep Fıstığı Tezgahlarda: Fiyatlar 1000-1200 TL - Son Dakika
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Antep Fıstığı Tezgahlarda: Fiyatlar 1000-1200 TL

Antep Fıstığı Tezgahlarda: Fiyatlar 1000-1200 TL
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Gaziantep'te Antep fıstığı ilk mahsullerle tezgahlarda yerini aldı, fiyatlar 1000-1200 TL arasında.

Gaziantep'te 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı, tezgahlardaki yerini alırken kilogramı bin ila bin 200 TL arası başlayan fiyatlarla piyasaya sürüldü.

Gastronomi kenti Gaziantep'in vazgeçilmezlerinden biri olan Antep fıstığı tezgahlarda yerini almaya başladı. İlk mahsul taze 'ben' diye tabir edilen Antep fıstığının kilogramı bin ila bin 200 TL arası başlayan fiyatlarla piyasaya sürüldü. Taze 'ben' fıstık satan Elif, fiyatların en fazla 500 TL'ye kadar düşebileceğini belirtti. Fiyatına aldırış etmeyen vatandaşlar ise fıstık almak için kuruyemiş ve baharatçılara akın etti.

"Fıstık fiyatları bin TL ila bin 200 TL olarak devam ediyor"

Fıstıkların bin ila bin 200 TL bandında tezgaha indiğini ve ilerleyen süreçlerde fiyatların 500 TL ye kadar düşeceğini belirten Elif Derbent, "Bu sene fıstıklarımız yine aynı zamanlarda tezgaha düştü. Gayet de memnunum. Şu anda fiyatlarımız bin TL ila bin 200 TL olarak devam ediyor. Geçen yılda bu fiyatlardaydı. Fakat ilerleyen haftalarda düşmüştü. 500 TL bandına kadar düşmüştü. Bu sene de aynı şekilde 500 TL'ye kadar düşmesini bekliyoruz. Herkes bekliyordu, soruyorlardı zaten haftalardır. Yaş fıstık çıktımı, ne zaman çıkacak diye soruyorlardı. Herkes çok memnun. Bin TL veya bin 200 TL olması kimse için sorun değil açıkçası. Herkes alıyor. Herkes de memnun. Tabii Türkiye'nin her yerine yurt dışına da kargo gönderimi yapıyorum. Şu an şehir dışından sipariş veren müşterilerim var. Onlara da aynı şekilde uygun satılma şartlarında gönderim sağlıyorum bol bol fıstık yiyin" dedi.

"Antep fıstığının fiyatı ne olursa olsun değer"

Gaziantep'e her geldiğinde Antep fıstığının fiyatı ne olursa olsun aldığını söyleyen Serpil Ceyhan, "Buradan her sene mümkün mertebede yolum düştükçe buraya geliyorum. Fıstık olsun, baharatları olsun kullanıyorum. Fıstık aldık, salçamızı aldık, baharatlarımızı aldık. Hepsini aşağı yukarı, yarım kilo olsun, bir kilo olsun aldık. Yani ben memnun kaldım yani. En ucuzu bile gerçekten güzel. Antep fıstığı için, Gaziantep fıstığı için değer. Esnaf gerçekten tok gözlü ve samimiyeti var. Yani buranın esnafı diğer şehirlerin esnafına göre bambaşka. Gaziantep'e geldiğinde fıstığı, baklavası, kendini özgü yemekleri onları da tattık. Yani her zaman memnun kalıyoruz ve Gaziantep fıstığı için değer" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Gaziantep, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antep Fıstığı Tezgahlarda: Fiyatlar 1000-1200 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antep Fıstığı Tezgahlarda: Fiyatlar 1000-1200 TL - Son Dakika
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