Antika Pazarı Mevlana Mahallesi'nde Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Antika Pazarı Mevlana Mahallesi'nde Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Antika Pazarı Mevlana Mahallesi\'nde Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın öncülüğünde kurulan Antika Pazarı, Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'nde nostalji meraklılarına geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

06.09.2024 12:27  Güncelleme: 12:28
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Kurulduğu günden bu yana yoğun ilgiyle takip edilen ve iki ay önce Mevlana Mahallesi Pazar Yerine taşınan Antika Pazarı, geçmişe duyulan özlemin giderildiği imkan ve ortamlar sunuyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın Kayseri'ye kazandırdığı ekonomiye dayalı önemli kültür-sanat etkinliklerinden birisi olan Antika Pazarı, 2019 yılında tarihi Harman Meydanında başlayan yolculuğunu Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'nde sürdürüyor.

Daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla taşındığı yeni yerinde nostalji meraklılarına renkli seçenekler sunan Antika Pazarında halı, kilim ve seccadelerden tesbihe, saat, para ve puldan nostaljik ev eşyalarına kadar binlerce ürün satışa sunuluyor.

Kayseri'den olduğu kadar Türkiye'nin değişik bölgelerinden antika satıcılarının da ilgi gösterdiği Antika Pazarı, şehrin en dikkat çeken sosyo-kültürel etkinlikleri arasında yer alıyor.

Her ayın ikinci pazar günü kurulması gelenek haline gelen Antika Pazarı, 8 Eylül Pazar günü yine Talas ve Kayseri halkına farklı bir gün yaşatacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antika Pazarı Mevlana Mahallesi'nde Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika

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