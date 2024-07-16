Gaziantep'te 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Düzenlendi

Gaziantep\'te 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Düzenlendi

Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 8. yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

16.07.2024 10:57  Güncelleme: 10:58
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Gaziantep'in Araban ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 8. yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Araban ilçesindeki programlar mezarlıktaki şehitlik ziyareti ile başladı. Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, şehit yakınları, kurum amirleri, siyasi partileri temsilcileri ve vatandaşların katıldığı programda saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Gündüz programı, Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra dualar edilmesi ve Sad'd Bin Ebi Vakkas Camii'nde okunan Mevlid-i Şerif'in ardından son buldu.

Araban Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndaki akşam programı ise saat 20: 00'da başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterisi, protokol konuşmaları, ilahi dinletisi, duaların okunması, şiirler, kahramanlık türküleri ve camilerde selaların okumasıyla son buldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Demokrasi, Gaziantep, Araban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'te 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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