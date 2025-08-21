Araban'da Eğitim İçin 3 Bin TL Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Araban'da Eğitim İçin 3 Bin TL Yardım

Araban\'da Eğitim İçin 3 Bin TL Yardım
21.08.2025 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araban Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı için 4,5 milyon TL tahsis etti.

Gaziantep'in Araban İlçesi Kaymakamlığı, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere kişi başı nakdi 3 bin TL kırtasiye yardımı yapacak.

Araban Kaymakamlığı'nın resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlık kriterini sağlayan bin 500 ailemize kişi başı nakdi 3 bin TL olmak üzere toplam 4,5 Milyon TL eğitim yardımı yapılacak olup, başvurular 25 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında alınacaktır. Eğitim yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın, E-Devlet üzerinden 'Sosyal Yardım Başvuru' sekmesini kullanarak açıklama kısmına 'Çocuklarım için Eğitim malzemesi' yazması yeterlidir. Başvurusunu yapamayan vatandaşlarımızın Hükümet Konağı zemin katta bulunan vakfımıza giderek de yapabilirler" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, gaziantep, Ekonomi, Araban, Eğitim, Yerel, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Yerel Araban'da Eğitim İçin 3 Bin TL Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Vahşice katledilen Hakan Çakır’ın ailesine kan donduran tehditler Vahşice katledilen Hakan Çakır'ın ailesine kan donduran tehditler
Otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu Otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Menajeri İstanbul’da Renato Sanches Türkiye’ye geliyor Menajeri İstanbul'da! Renato Sanches Türkiye'ye geliyor
Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu
Jackson Muleka Süper Lig’e geri döndü Jackson Muleka Süper Lig'e geri döndü
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 14:11:31. #7.11#
SON DAKİKA: Araban'da Eğitim İçin 3 Bin TL Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.