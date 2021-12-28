Araç egzozları EGEDES ile denetlenecek - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gönderilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Adıyaman İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri trafik kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesinde büyük önem taşıyan egzoz emisyon ölçümlerinin denetimlerini sürdürüyor.

EGEDES sistemi ile plakayı sorgulayarak aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümünün olup olmadığı araç görüntüsü ile birlikte kaydederek raporlanıyor. 2022 yılında 81 ilde hayata geçirilecek olan sistem Adıyaman'a getirildi.

Yetkililer, ilgili yönetmelik gereğince binek araçların ve resmi araçların ilk 3 yaş sonundan başlamak üzere devamında 2 yılda bir, diğer araçların ise ilk 1 yaş sonundan başlamak üzere devamında yılda bir kez egzoz ölçümünü yaptırmaları gerektiği belirtildi. Aynı zamanda araç muayene işlemlerinde aracın geçerli bir egzoz ölçüm belgesi olmaması araçta ağır kusur olarak değerlendirilecek.

Egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmayanlara 2 bin 67 TL idari para cezası kesiliyor. Son 5 yılda egzoz emisyon ölçümlerini zamanında yaptırmadığı tespit edilen 197 motorlu araç sahibine İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 269 bin 951 TL idari para cezası kesildi. - ADIYAMAN