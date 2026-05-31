Aracın Motorundan Kedi Kurtarıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Besni ilçesi Kartal kavşağı civarında aracından gelen sesleri fark eden Deniz Bayhan isimli sürücü, durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, motor bölümünde mahsur kalan kediyi dikkatli bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi kurtarıldıktan sonra doğal ortamına bırakıldı.

Vatandaşlar, kısa sürede olay yerine gelerek kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN