Erikli Yaylası\'nda Altın Madeni Protestosu

GENÇAĞA KARAFAZLI

(TRABZON)- Araklı Karadere Vadisi Erikli Yaylası sakinleri, daha önce bölgede yapılan sondaj çalışmalarının ardından yeniden altın madeni arama çalışmaları için ÇED süreci başlatılmasına tepki gösterdi. Araklı Karadere Vadisi ve Yayları Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği Başkanı Şener Şengül, "Topraklarımızdan bizi kovalayarak bu yaylalarımıza zehir depoları, siyanür depoları ve atık depoları yapılacak ve yaşam alanlarımız yok olacak" dedi.

Trabzon'un Araklı ilçesi Karadere Vadisi Erikli Yaylasında daha önce sondaj çalışması yapılan bölgede şimdi ise Sayer Enerji tarafından altın madeni arama çalışmaları için ÇED süreci başlatıldı. Erikli yaylasında toplanana bölge halkı duruma tepki göstererek, bir basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasının ardından sondaj çalışması yapılan alana doğru "Yaylalar bizimdir bizim kalacak, madene hayır" sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı. Vtandaşlar, "Sömürge madenciliğine hayır", "İhaleler iptal edilsin" pankartı açtı. Yürüyüşün ardından yöre halkı, sondaj çalışması sonucu delik deşik edilen alanlara fidanlar dikerek maden arama çalışmalarını protesto etti.

"Ne bir ağaç ne bir güzellik, hiçbir şey kalmayacak"

Altın madeni çalışmaları yapılması durumunda toprak ve sularının kirleneceğini yaşam alanlarının yok olacağını söyleyen Araklı Karadere Vadisi ve Yayları Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği Başkanı Şener Şengül, şunları söyledi:

"Şu Karşıda görünen yollar 2019'a kadar makinelerle beraber sondaj alanı olarak her taraf delik deşik edildi. Yaklaşık ortalama 250 - 300 metre deliklerle beraber sondaj araması altın araması yapıldı ve doğanın ne biçim tahrip olduğunu hep beraber görüyoruz. Ama bundan sonra belki de bulunduğumuz bu yer 300 metre 500 metre aşağıda Pazarcık alanı dediğimiz kota kadar inecek, en azından 1 kilometre çapında burada büyük bir alan artık nereye gidiyorsa damar boyunca kazılar devam edecek. Bir çukur, moloz yığını ve ne bir ağaç ne bir bu güzellik hiçbir şey kalmayacak.

"Bu topraklar bizimdir buranın hak sahipler buranın üzerine yaşayan insanlardır"

Ruhsat ihalesi yapıldı şu anda, ÇED aşamasında hazırlıkları yapılıyor ÇED'e başvuracaklar. ÇED yaptırmayacağız inşallah ve devlet aklının bundan vazgeçeceği inancındayız. Hep beraber bizim dedelerimizin atalarımızın bize bıraktığı bu mirası biz de çocuklarımıza bırakmak için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız ve yapmak zorundayız. Bu topraklar netice itibariyle bizimdir buranın hak sahibi bizler, buranın üzerinde yaşayan insanlardır. Burada böyle bir şey yapılması gerekiyorsa ilk önce vatandaşın onayı da alınması gerekir. Ne bizden onay alındı ne soruldu hiçbir şey yapılmadı. Gelip bizim yaylalarımız topraklarımızdan bizi kovalayıp buralara zehir depoları, siyanür depoları, atık depoları yapacaklar. Bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bizim yaylamızda yüzlerce ayı, kurt, geyik ve bunun gibi onlarca memelinin de yaşadığı bir alan. Buralar bu alanları bu hayvanları buradan yok edemeyiz bu hayvanları yok sayamayız. Onun için hep beraber canı gönülden bu topraklara sahip çıkmak zorundayız."

"Buralar bize dedelerimizden atalarımızdan kalma"

Yöre halkından Safikar hacihasanoğlu, "Dozer geldiğinde dozerleri baştan yakacağız ilk önce de ben geleceğim yakmaya, ineklerimizin çocuklarımızın geleceğini asla asla ölene kadar mücadele edeceğim sakin öyle bir şey yapmasınlar" dedi.

Zahide Aygün, "Buralar bize dedelerimizden atalarımızdan kalma kimseye mal etmeyiz gece de gündüz de olsa biz buranın bekçisiyiz" diye konuştu.

Zinnet civelek "Söylenecek bir şey yok. Biz Karadenizliyiz böyle bir şey istemiyoruz. Biz doğayı seven, hayvanı seven, börtü, böceği seven insanlarız doğamızda böyle bir şey istemiyoruz ağacımızın sökülmesini istemiyoruz, kabul etmiyoruz ve müsaade etmeyeceğiz. Her şey doğa için, 63 yaşındayım Atatürk'ün askeriyim" şeklinde konuştu.

Basın açıklaması ve yürüyüşün ardından sondaj yapılan alanlara fidanlar dikildikten sonra kemençe eşliğinde oynan horonla yayladaki eylem sona erdi.