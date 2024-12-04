Aranan Suçlu İzmir'de Yakalandı

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(İZMİR)- Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan uygulamada, hakkında 14 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından aranan şahıs yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis timleri tarafından 3 Aralık Salı günü yapılan uygulamalarda aranan bir suçlu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan kimlik kontrolünde, U.E isimli şahsın, '14 Yıl 1 Ay 17 Gün' kesilmiş hapis cezası ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması ve hırsızlık" suçlarından arandığı belirlendi. U.E. adli mercilere teslim edildi.