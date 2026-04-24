Arapapıştı Kanyonu\'nda yeni sezon başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun turizme kazandırdığı Kemer Barajı üzerindeki Arapapıştı Kanyonu yeni sezonda kapılarını açmaya hazır. Arapapıştı Kanyonu, 25 Nisan Cumartesi günü bir kez daha kapılarını açacak.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile Arapapıştı Kanyonu'nun önemli ekoturizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Arapapıştı Kanyonu, Aydınımızın doğal güzellikleri arasında çok özel bir yere sahip. Eşsiz manzarası ve tarihi dokusu ile her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan kanyonumuz, yeni sezonda da misafirlerimizi bekliyor. Tüm vatandaşlarımızı Aydınımızın bu benzersiz doğa güzelliğini görmeye ve Arapapıştı Kanyonu'nu ziyaret etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tekne gezilerinin de düzenlediği kanyon güzelliğiyle görenleri her yıl olduğu gibi bu yılda büyüleyecek. Düzenlenen tekne turlarıyla ilgili bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşlar 0542 305 9585 numaralı telefondan bilgi edinebiliyor. - AYDIN