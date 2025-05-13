Arapça Bilgi Yarışması Coşkuyla Yapıldı

Afyonkarahisar'da Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları coşkulu bir katılımla yapıldı.

Yarışma, Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde, Müdür Yardımcısı Fatih Akçil'in koordinasyonunda gerçekleştirildi. Programa il genelinden çok sayıda okul idarecisi, öğretmen ve öğrenci katıldı. Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen yarışmada öğrenciler, Arapça şiir performanslarıyla hem dil becerilerini hem de sahne yeteneklerini sergiledi. Jüri değerlendirmesi sonucunda: Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hatice Güven birinci, Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ramazan Akpınar ikinci, Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Süleyman Yaşar ise üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Müdür Yardımcısı Fatih Akçil tarafından takdim edildi. Öğrencileri tebrik eden Akçil, danışman öğretmenlere de katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Bu yarışmalar öğrencilerimizin dil gelişimine katkı sunarken, aynı zamanda kültürel ve sanatsal yönlerini de güçlendiriyor. Tüm katılımcıları kutluyorum" dedi.

Yarışma, Arapça'nın öğrenciler arasında yaygınlaştırılması ve dilin estetik yönünün genç nesillere aktarılması açısından önemli bir etkinlik olarak değerlendirildi. - AFYONKARAHİSAR