Aras EDAŞ'tan Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
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Aras EDAŞ'tan Kadınlar Günü Kutlaması

Aras EDAŞ\'tan Kadınlar Günü Kutlaması

Aras EDAŞ, kadın çalışanlarına özel hediyelerle 8 Mart'ı kutladı, kadınların sektördeki rolü vurgulandı.

08.03.2025 15:32
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Aras Elektrik Dağıtım A.Ş., 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, şirketin farklı birimlerinde görev yapan kadın çalışanlarına özel bir sürpriz gerçekleştirdi. Genel Müdür Fikret Akbaş ve şirket yöneticileri, şirketin kadın personeline hediyeler takdim ederek bu özel günlerini kutladı.

Kadın çalışanların iş hayatına kattığı değer ve elektrik dağıtım sektöründeki rollerinin vurgulanması adına her yıl düzenli olarak kadın personeline yönelik jestler yapan Aras EDAŞ, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını sağlamak adına, kadın istihdamını artırmaya yönelik projelerini sürdürüyor.

Şirketin birim yöneticileri, kendi birimindeki kadın personel ile bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi, onların iş yaşamındaki deneyimlerini ve beklentilerini dinledi. Yöneticiler günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaparak onların sektördeki değerini ve önemini vurguladı. Bu anlamlı jest, kadın çalışanlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Akbaş, "Şirketimizde kadın emeğinin ve katkısının çok büyük bir yeri var. Kadınlar, toplumsal ve ekonomik gelişimin en önemli unsurlarından biridir. Aras EDAŞ olarak, kadın personelimizin kariyer gelişimini desteklemeye, onların daha güçlü ve başarılı bireyler olmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bugün vesilesiyle tüm kadın personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, emekleri ve özverileri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kadın çalışanlardan teşekkür

Aras EDAŞ'ta Kamulaştırma Müdürü olarak görev alan Serap Uçar: "Enerji sektörü her geçen gün kadınların gücüyle daha da gelişiyor, şirketimiz bu dönüşümün en güçlü destekçilerinden biri olarak kendini öne çıkarıyor. Bu büyük ailenin bir parçası olarak sektörde emeğimin değer gördüğünü, fırsat eşitliğinin benimsendiğini hissediyorum. Aras EDAŞ'ta kadın çalışanlara sunulan fırsatlar, çalışma ortamındaki eşitlikçi yaklaşım ve destekleyici politikalar, bizleri her geçen gün daha da güçlendiriyor. Her yıl olduğu gibi Şirketimiz, bu yıl da 8 Mart Kadınlar günümüzü kutlayarak bizi onore etti." ifadelerine yer verdi.

Aras EDAŞ bünyesinde Ardahan İl Koordinatörlüğü görevini yürüten ve sektörde önemli bir yer edinen Meryem Akpınar da kadınların enerji sektöründeki etkisine dikkat çekti. Akpınar, "Enerji sektörü, kadınların liderliği ve emeğiyle daha da güçleniyor. Aras EDAŞ'ta kadın çalışanların her alanda aktif rol alması, sektördeki kadın temsilini artırması açısından büyük önem taşıyor. Şirketimiz bu anlamda her zaman kadın yöneticilerine ve çalışanlarına özel önem göstermektedir. Sektörümüzde kadın varlığının artırılması, mevcut kadın yönetici ve çalışanların görünürlüğünün artırılarak kadınlara rol model alabilecekleri değerler oluşturması açısından, şirketimizin kadına yaklaşımını çok değerli buluyorum. Güven duygusu içerisinde çalışan kadınların gücüyle daha aydınlık bir gelecek inşa edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kadın çalışanlar, bu anlamlı günde kendilerini özel hissettiren bu nazik jestten ve üst yönetimin takdiminden dolayı Aras EDAŞ yönetimine teşekkür etti. Etkinlik fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aras EDAŞ'tan Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika

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