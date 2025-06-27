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Aras Elektik'ten Elektrik Yönetimi

Aras Elektik\'ten Elektrik Yönetimi
27.06.2025 10:03
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Aras Elektik, 1,1 milyon aboneye uzaktan sayaç okuma ve kaçak kullanım denetimi yapıyor.

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars illerinde hizmet veren Aras Elektik, yılda 3,2 milyar kwh elektrik tüketiminin gerçekleştiği geniş bir dağıtım sahasında faaliyet gösteriyor. Toplamda 1,1 milyon aboneye hizmet sunan Şirket, sayaç okuma ve kontrol işlemlerinden uzaktan okuma sistemlerinin yönetimine kadar birçok kritik görevi üstleniyor.

Yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Müşteri Teknik Hizmetleri Koordinatörü Levent Uğur Yiğiter şunları kaydetti; "170 bini uzaktan okunan olmak üzere tüm sayaçlarımızın sahadaki takibi ve koordinasyonunu, 510 kişilik uzman ekibimiz tarafından gerçekleştiriyoruz. Temel görevlerimiz arasında kullanıcıların sayaçlarını sahada okumak, faturalarını bırakmak ve gerekiyorsa bilgilendirme ihbarnamelerini iletmek yer alıyor. Elektrik borcu, taşınma, yeni abonelik ya da kullanıcı talebi gibi durumlarda yapılan elektrik kesme ve yeniden açma işlemleri de ekiplerimiz tarafından hızlıca sahada uygulanıyor.

"Arızalı sayaçlar kontrol ediliyor, 10 yılını dolduranlar değiştiriliyor"

Arızalanan ya da arıza şüphesi bulunan sayaçlara da yine biz müdahale ediyoruz. Gerektiğinde değişimlerini yapıyoruz. Ayrıca, kullanım süresi 10 yılı geçen sayaçların periyodik bakım ve değişimleri de yasal bir zorunluluk. Bu işlemleri de ekiplerimiz düzenli olarak yerine getiriyor. Sökülen sayaçlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gözetiminde, ölçü ayar istasyonlarımızda test ediliyor."

"Kaçak kullanımla mücadele ediyoruz"

Bölge genelinde kaçak ve usulsüz elektrik kullanımıyla ilgili düzenli saha denetimleri gerçekleştiriyoruz. Tespit ettiğimiz durumlarla ilgili tutanaklar düzenleniyor ve gerekli yasal işlemleri başlatıyoruz. Bu kapsamda ilgili faturalandırma süreçleri de bizim tarafımızdan yürütülüyor.

"Kamu aydınlatmaları ve borç takibi de görev alanımızda"

Kamuya açık alanlardaki (cadde, sokak, park vb.) genel aydınlatma tüketimlerinin faturalandırılması da koordinatörlüğümüz tarafından yapılıyor. Ayrıca, zamanında ödenmeyen borçlarla ilgili saha takibi ve yasal süreçlerin ilk adımlarını da yine biz başlatıyoruz.

"Uzaktan okuma sistemlerinde uzmanız"

Mevzuat gereği bazı kullanıcıların sayaçlarının uzaktan okunabilir olması gerekiyor. Bu nedenle OSOS cihazlarının kurulumu ve bu cihazlardan gelen verilerin doğru şekilde sistemde işlenmesini sağlamak da bizim sorumluluğumuzda. Bu konuda deneyimli ve teknik yeterliliği yüksek bir ekip yapımız var.

"Enerji Yönetiminin Sahadaki En Güçlü Aktörüyüz"

Amacımız; mevzuata uygun, şeffaf, hızlı ve güvenilir bir hizmet sunmak. Elektrik kullanıcılarının ihtiyaçlarına yerinde ve etkin çözümler üretmeye odaklandık. Sahada yürüttüğümüz bu çalışmalarla, bölgedeki enerji yönetiminin en güçlü aktörlerinden biri olarak görevimizi sürdürüyoruz. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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