Aras Elektrik ISO Denetimlerini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
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Aras Elektrik ISO Denetimlerini Başarıyla Tamamladı

Aras Elektrik ISO Denetimlerini Başarıyla Tamamladı

Aras Elektrik, entegre yönetim sistemi denetimlerini başarıyla geçirerek sürdürülebilir başarılar elde etti.

17.03.2025 11:36
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Aras Elektrik, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği entegre yönetim sistemi denetimlerini bu yıl da başarıyla tamamladı. 2015 yılından itibaren yapılan denetimler sonucunda, 10 yıl boyunca sürdürülebilir başarılar elde etti.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 27001- 27019 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerine ait denetimlerin tamamını başarıyla geçerek, kalite, çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, enerji yönetimi ve bilgi güvenliği gibi önemli alanlarda dünya standartlarında bir performans sergiledi.

"Entegre yönetim sistemlerinde büyük başarı yakaladık"

Yönetim sitemlerinde büyük bir başarı yakaladıklarını belirten Genel Müdür Fikret Akbaş, "ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarıyor, süreçleri sürekli iyileştirerek verimliliği artırıyoruz. Bu sertifika, şirketimizin tüketici beklentilerini karşılama ve kaliteyi sürekli olarak iyileştirme taahhüdünü simgeliyor. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile çevre bilincini her geçen gün artırarak, çevreye olan olumsuz etkilerimizi minimize etmek için sürekli olarak sürdürülebilir çözümler geliştiriyoruz. Bu sistem, çevre yönetimi süreçlerimizdeki etkinliği artırarak doğaya duyarlı bir yaklaşımı benimsediğimizi kanıtlıyor. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikamız ise çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak için aldığımız önlemleri ve iş sağlığına verdiğimiz önemi gösteriyor. Bu sistem sayesinde iş kazalarını en aza indirmek ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak adına sürekli iyileştirmeler yapıyoruz." dedi.

Akbaş, "ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile tüketici şikayetlerini doğru şekilde ele alıyor ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyerek müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Her yıl yaptığımız değerlendirmelerle, müşterilerimizin taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt veriyoruz. ISO 27001-27019 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası ise, verilerin güvenliğini sağlamadaki kararlılığımızı ortaya koyuyor. Bilgi güvenliği alanında en yüksek güvenlik standartlarını uygulayarak, verilerin korunmasını sağlıyor ve bilgi güvenliği risklerini minimize ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin dağıtım şirketleri arasında ilk olarak kendilerinin aldığını belirten Akbaş: "Bu sertifika ile de enerjiyi verimli kullanma ve enerji tasarrufu sağlama konusunda önemli adımlar attık. Enerji tüketimimizi sürekli izleyerek, daha sürdürülebilir bir iş modeline doğru ilerliyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da aynı başarıyla ilerlemeye devam edeceğiz ve kaliteli, güvenli, sürdürülebilir hizmetler sunma misyonumuzu sürdüreceğiz" dedi.

İç denetimlerle sürekli iyileştirme

Yıl boyunca gerçekleştirilen iç denetimlerle başarılı bir süreç takip ettiklerine dikkat çeken Kurumsal Gelişim ve Operasyonel Mükemmellik Müdürü Muraf Caf, "Her yıl tüm işletmemizi denetlemek, sistemimizin her yönünü sürekli olarak gözden geçirmemize olanak tanıyor. Bu denetimler sayesinde, tüm süreçlerimizi daha verimli hale getiriyor ve gelişen ihtiyaçlara göre sistemimizi sürekli olarak iyileştiriyoruz. İç denetimlerle elde ettiğimiz geri bildirimler doğrultusunda, yenilikçi ve etkili çözümler üretiyor, böylece her yıl bir öncekinden daha yüksek standartlara ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Caf, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Ayrıca, dokümantasyon ve kurumsal risk analizlerimize büyük önem veriyoruz. Bu sayede, her bir sürecin doğru şekilde belgelenmesi ve izlenmesi sağlanırken, olası riskler de önceden belirlenip proaktif çözümlerle yönetiliyor. Sistemimizi sürekli olarak iyileştirerek, ortaya çıkan risklere karşı sağlam bir strateji oluşturuyor ve her yıl daha güvenli ve verimli bir işleyiş sağlıyoruz. Bu denetimler sayesinde standartların gerekliliklerini dikkatlice incelenme fırsatı yakalıyor ve ilgili maddeler doğrultusunda dokümanlar hazırlıyoruz. Her bir sürecin doğru şekilde belgelenmesi ve izlenmesini sağlarken, olası riskler için de risk analizlerimizi oluşturuyoruz. Sistemimizi sürekli olarak iyileştirerek, ortaya çıkan risklere karşı sağlam bir strateji oluşturuyor ve her yıl daha güvenli ve verimli bir işleyiş sağlıyoruz."

Sürekli gelişim ve gelecek hedefleri

ISO denetimleri, sadece yasal gereklilikleri yerine getirmekle kalmayıp, aynı zamanda şirketin geleceğe dönük stratejilerinin temelini oluşturuyor. Bu başarılar, sadece bugünün değil, yarının da güçlü bir altyapısının kurulmasına olanak tanıyor. Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak, çevreye duyarlı olmak, çalışan sağlığını korumak ve tüketici memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak için sürekli gelişimi hedefliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aras Elektrik ISO Denetimlerini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika

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