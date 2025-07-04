Aras Elektrik'ten Elektrik Dağıtımda Bir İlk - Son Dakika
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Aras Elektrik'ten Elektrik Dağıtımda Bir İlk

Aras Elektrik\'ten Elektrik Dağıtımda Bir İlk
04.07.2025 09:23
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Aras Elektrik, Türkiye'de ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi Sertifikası alan ilk şirket oldu.

Aras Elektrik, Türkiye'de bir ilke daha imza atarak elektrik dağıtım sektöründe ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazanan ilk şirket oldu. Bu önemli başarıyla birlikte, şirket, aynı zamanda ISO 31000 Risk Yönetimi Sistemi ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi denetimlerinden de başarıyla geçerek, bu alandaki liderliğini ve kurumsal mükemmelliğini bir kez daha kanıtladı.

Elektrik dağıtım sektöründe ISO 55001 belgesini alan ilk şirket olma unvanı, Aras EDAŞ'ın yönetim anlayışında kaliteyi, sürdürülebilirliği ve stratejik yaklaşımı ne denli ön planda tuttuğunun açık bir göstergesidir. Söz konusu sertifikalar, bağımsız ve yetkin bir belgelendirme kuruluşu olan TSE GLOBAL tarafından yapılan detaylı denetimler sonucunda verildi. Bu durum, Aras EDAŞ'ın sistemlerini sadece kendi içinde değil, uluslararası standartlarda da başarıyla uyguladığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Varlık yönetiminde sektöre öncülük

ISO 55001 standardı, kurum/kuruluşların fiziksel varlıklarını yaşam döngüsü boyunca stratejik ve sistematik bir şekilde yönetmesini amaçlayan bir yönetim sistemidir. Aras EDAŞ, bu belgeyle birlikte tüm elektrik dağıtım altyapısını, yatırımlarını, bakım süreçlerini ve kaynaklarını daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıda yönetme kabiliyetini tescillemiş oldu.

Bu başarının sektörde bir ilk olması, Aras EDAŞ'ın varlık yönetimini sadece teknik bir zorunluluk olarak değil, aynı zamanda stratejik bir avantaj ve hizmet kalitesi aracı olarak gördüğünü göstermektedir.

Risklere hazır, sürekliliğe odaklı kurumsal yapı

ISO 31000 Risk Yönetimi Sistemi Belgesi, Aras EDAŞ'ın karşılaşabileceği tüm iç ve dış riskleri sistematik biçimde değerlendirebildiğini ve bu riskleri yöneterek karar alma süreçlerini güçlendirdiğini ortaya koymaktadır. Şirket, bu belgeyle birlikte belirsizlik ortamlarında dahi karar alma, kaynak tahsisi ve operasyonel devamlılık gibi kritik konularda yüksek kurumsal dayanıklılık sergilediğini kanıtlamış oldu.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi ise Aras EDAŞ'ın doğal afetler, siber saldırılar, ekipman arızaları veya olağanüstü durumlar karşısında hizmet kesintilerini en aza indirecek, operasyonel sürekliliği sağlayacak planlara ve altyapıya sahip olduğunu belgelemektedir.

Yönetim sistemlerine olan güçlü inanç

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kurumsal yönetim sistemlerine olan inancımızın bir sonucu olarak, süreçlerimizi sürekli iyileştirme ve sürdürülebilir hizmet sunma hedefimizle hareket ediyoruz. ISO 55001 sertifikasıyla elektrik dağıtım sektöründe bir ilki gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Risk yönetimi ve iş sürekliliği konularındaki yetkinliğimizi de uluslararası belgelerle perçinledik. Tüm bu belgeler, ekiplerimizin yüksek sorumluluk bilinci ve sistematik çalışmasının bir yansımasıdır."

Sürdürülebilir, güvenilir, stratejik yönetim

Bu üç yönetim sistemine sahip olmak, Aras EDAŞ'ın sadece bugünü değil geleceği de planladığını ve yönettiğini ortaya koyuyor. Sürdürülebilirlik, müşteri memnuniyeti ve operasyonel verimlilik hedeflerine ulaşmak için sistematik, denetlenebilir ve sürekli iyileştirmeye açık bir yönetim modeli benimseyen Aras EDAŞ, bölgesinde milyonlarca kullanıcıya verdiği elektrik hizmetini artık çok daha güçlü temeller üzerine inşa ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Enerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aras Elektrik'ten Elektrik Dağıtımda Bir İlk - Son Dakika

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