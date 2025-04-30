Aras Elektrik'ten Kesintisiz Aydınlatma Hizmeti - Son Dakika
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Aras Elektrik'ten Kesintisiz Aydınlatma Hizmeti

Aras Elektrik\'ten Kesintisiz Aydınlatma Hizmeti

Aras Elektrik, zorlu hava koşullarına rağmen 7 ilde güvenli aydınlatma hizmeti sunmaya devam ediyor.

30.04.2025 12:55
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Aras Elektrik, hizmet verdiği bölgelerde ( Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars) tüketicilerin güvenliğini ve yaşam kalitesini artırmak için aydınlatma çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Toplam 70 bin 554 kilometrekare alanda, 58 ilçe, 4 bin köy ve mahallede bulunan 363 bin 84 armatür, geceyi aydınlatmak üzere devrede tutuluyor.

Bölgede zaman zaman etkili olan zorlu hava koşullarına rağmen, ekipler sahadaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak artan yağış, kar ve fırtına gibi zorlu koşullarda dahi kesintisiz aydınlatma sağlanması için bakım ve yenileme faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

"Aydınlık bir gelecek için çalışıyoruz"

Genel Müdür Fikret Akbaş, bölge genelinde yürütülen aydınlatma çalışmalarının yalnızca enerji arzı değil, aynı zamanda sosyal refah açısından da önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Hizmet verdiğimiz 7 ilde, şehir merkezlerinden en ücra yerleşim birimlerine kadar tüketicilerimizin güvenliği ve konforu için aydınlatma hizmetini öncelikli görüyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz sistematik bakım, onarım ve yatırım çalışmalarıyla bölgenin her noktasında kesintisiz hizmet sağlamayı hedefliyoruz. Enerji arzının güvenliği kadar, sokakların, caddelerin ve yaşam alanlarının ışıklandırılması da bizim için hayati öneme sahip."

Özellikle kırsal bölgelerde yapılan yatırımlarla bölgede sosyal hayatın canlandığını ve yaşam kalitesinin arttığını vurgulayan Sistem İşletme Koordinatörü Muharrem Kalkan: "Ekiplerimiz her hava koşulunda sahada, 7/24 görev başında. Kar, yağmur, fırtına demeden vatandaşlarımıza kesintisiz enerji sunmak için özveriyle çalışıyoruz. Özellikle iklim değişikliğinin etkilerini daha fazla hissettiğimiz bu dönemde, sahadaki varlığımızı ve müdahale hızımızı artırarak sürdürülebilir hizmet sağlamaya odaklanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bölge halkımızın ihtiyaçlarına cevap veren altyapı yatırımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Her noktaya ışık, her sokağa güven

Aras Elektrik, tüketicilerden gelen talepler doğrultusunda saha ekiplerini hızlıca yönlendirerek arızaları kısa sürede gideriyor. Periyodik kontroller ve doğru planlanan yatırımlarla arızaların oluşması önleniyor. Özellikle ana arterler, okul çevreleri, sağlık tesisleri ve halkın yoğun kullandığı bölgelerdeki aydınlatma kalitesi her geçen gün yükseliyor.

Yatırım, teknoloji ve ödüllerle desteklenen altyapı

Aras Elektrik'in 2023 yılında geliştirdiği ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) ile ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) tarafından ödüllendirilen "Yol Aydınlatmaları Tip Proje Geliştirilmesi" Ar-Ge Projesi çalışması, bölgedeki hizmet anlayışını ulusal düzeye taşıdı. Bu proje kapsamında aydınlatma direklerinin üst kısımlarındaki ekipmanların erişimi kolaylaştıracak şekilde aşağıya alınması hem güvenlik hem de bakım sürekliliği açısından yenilikçi bir çözüm sundu.

Aras Elektrik, teknolojik çözümler ve sahadaki uzman ekipleriyle birlikte, aydınlık bir bölge ve güvenli bir yaşam için çalışmalarını sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Teknoloji, erzurum, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aras Elektrik'ten Kesintisiz Aydınlatma Hizmeti - Son Dakika

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