Aras Kargo KidZania Şubesi, 23 Nisan etkinliğinde çocuklara ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Aras Kargo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında şirket çalışanlarının çocuklarını KidZania'da çocuklara özel tasarlanan şubesinde ağırladı. Çocuklar, 23 Nisan heyecanını ve coşkusunu birlikte yaşarken anne ve babalarının mesleğini de deneyimleme fırsatı buldular.

Aras Kargo KidZania Şubesi, 23 Nisan etkinliğinde çocuklara ev sahipliği yaptı. 23 Nisan'a özel düzenlenen etkinliğe, İstanbul'daki bölge müdürlükleri, transfer merkezi ve genel müdürlükten 5-12 yaş arası 50'ye yakın çocuk ve aileleri katıldı. Aras Kargo KidZania şubesinde anne babalarının mesleğini deneyimleme fırsatı bulan çocuklar, gün boyunca çocuklar ülkesindeki diğer aktivitelere de katılarak hem 23 Nisan sevincini birlikte yaşadılar hem de öğrenirken eğlendiler.

Mart ayında açılan Aras Kargo KidZania şubesinde çocuklar kurye kıyafeti giyip, kargo arabaları ile gönderileri çocuklar ülkesi içerisindeki belirtilen adreslere teslim ederek çocuklar ülkesinin para birimi olan KidZos kazanıyorlar. - İSTANBUL