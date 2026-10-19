Araştırmacı Özdemir, Kore Gazisi Boylucu'nun Barış Büyükelçisi belgesini ortaya koydu - Son Dakika
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Araştırmacı Özdemir, Kore Gazisi Boylucu'nun Barış Büyükelçisi belgesini ortaya koydu

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Araştırmacı Özdemir, Kore Gazisi Boylucu\'nun Barış Büyükelçisi belgesini ortaya koydu
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Erzurumlu Kore Gazisi Elaattin Boylucu'ya 2004'te verilen 'Barış Büyükelçisi' belgesi, araştırmacı Taner Özdemir tarafından ortaya çıkarıldı. Boylucu'nun Kore Savaşı gazisi olduğunu gösteren 2013 tarihli Milli Savunma Bakanlığı belgesi de Erzurum'un tarihine ışık tutuyor.

Erzurumlu Kore Gazisi Elaattin Boylucu'ya 2004 yılında verilen "Barış Büyükelçisi" belgesi ortaya çıktı. Araştırmacı Taner Özdemir'in gün yüzüne çıkardığı belgeler, bir gazinin hatırasını yeniden gündeme taşıdı.

Erzurum'un yakın tarihine ışık tutan belgeler arasına bir yenisi daha eklendi. Erzurum'un Yakutiye ilçesi Vaniefendi Mahallesi'nden, 1929 doğumlu Kore Gazisi Elaattin Boylucu'ya ait iki önemli belge ortaya çıktı. Belgelerden biri Boylucu'nun Kore Savaşı gazisi olduğunu resmi olarak kayıt altına alırken diğeri kendisine verilen "Barış Büyükelçisi" unvanını gözler önüne seriyor. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir tarafından gündeme taşınan belgeler, Erzurum'un Kore Savaşı tarihindeki izlerini yeniden hatırlattı.

Milli Savunma Bakanlığı belgeledi

12 Eylül 2013 tarihli, Milli Savunma Bakanlığı Yakutiye Askerlik Şubesi Başkanlığı tarafından düzenlenen belgede, Elaattin Boylucu'nun kimlik bilgileri yer alıyor. Belgenin sonuç bölümünde Boylucu'nun açıkça "Kore Savaşı gazisidir" ifadesiyle tanımlanması, gazilik bilgisinin resmi kayıtlara dayandığını gösteriyor.

Kore'den gelen "Barış Büyükelçisi" belgesi

Belgelerin ikincisi ise 19 Eylül 2004 tarihini taşıyor. Kore Cumhuriyeti Muharip Gaziler Derneği tarafından hazırlanan belgede, Türk askerlerinin Kore Savaşı sırasında ülkenin özgürlüğünün ve demokrasisinin korunmasına yaptığı katkılara teşekkür ediliyor. Kore halkı adına düzenlenen belgede, Elaattin Boylucu'ya "Barış Büyükelçisi" unvanı verildiği belirtiliyor. Belge, Kore Savaşı'na katılan Türk askerlerinin fedakarlıklarının yıllar sonra da hatırlandığını ortaya koyuyor.

Taner Özdemir: "Erzurum'un Tarihi Belgelerde Saklı"

Belgeleri değerlendiren Taner Özdemir, Erzurum'un tarihinin yalnızca kitaplarda değil, ailelerin elinde bulunan eski evraklarda ve fotoğraflarda da yaşadığını belirtti. Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Elaattin Boylucu'ya ait bu belgeler, Erzurum'un yakın tarihine ışık tutuyor. Bir tarafta Milli Savunma Bakanlığının düzenlediği resmi Gazi Belgesi, diğer tarafta Kore Cumhuriyeti Muharip Gaziler Derneğinin verdiği 'Barış Büyükelçisi' belgesi bulunuyor. Bu iki belge, bir Erzurumlunun hayatı üzerinden Türkiye ile Kore arasında oluşan tarihi bağın izlerini taşıyor. Erzurum'un mahallelerinde, evlerinde ve aile arşivlerinde henüz gün yüzüne çıkmamış pek çok tarihi belge olduğuna inanıyorum. Bunları bulmak, kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğu. Çünkü bugün koruduğumuz her belge, yarının tarihine ışık tutacaktır."

Taner Özdemir, Kore Gazisi Elaattin Boylucu'nun şahsında bütün Kore gazilerini saygı ve minnetle andığını belirterek tarihi belgelerin korunmasının önemine dikkat çekti. Elaattin Boylucu'ya ait belgeler, Erzurum'un yakın tarihine ilişkin araştırmalar açısından önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Kore'den gelen "Barış Büyükelçisi" belgesi ise iki ülke arasındaki tarihi bağın gazilerin hatıralarında yaşamaya devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak: İHA
Milli Savunma BakanlığıKültür SanatErzurumGüncelYerelKoreSon Dakika

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