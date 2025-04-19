Ardahan\'a Yeni Bir Yolcu Taşımacılığı Firması Açıldı

Ardahan şehirlerarası yolcu taşımacılığına yeni bir firma daha katıldı. İşletmenin açılış kurdelesini Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek kesti. Firma, nisan ayı itibarıyla Ardahan ve Çıldır ilçesine hizmet vermeye başladı.

Çıldırlı İş İnsanı ve AK Parti Çıldır İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Rıfat Vural ve kardeşleri tarafından hizmete giren 'Çıldır Gölü Seyahat' acentesinin açılış töreni Çıldır ilçesindeki Otogarda gerçekleştirildi. Vural kardeşlerin aldığı 3 adet otobüsle sektöre giren Çıldır Gölü Seyahat acentesinin açılış töreninde konuşan Vali Hayrettin Çiçek yeni yatırımları için işletme sahipleri Vural ailesine teşekkür etti.

Vali Çiçek; "Şehrimizde açılan her işletme bizim için kıymetli, Allah memleketimize yatırım yapan herkesten razı olsun. Bu anlamda açılışını gerçekleştirdiğimiz, Ardahan Çıldır Gölü Seyahat acentesinin ilimize ve işletme sahiplerine hayırlı olmasını ve kazasız- belasız bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Çıldır Gölü Seyahat firmasının açılışına Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Çıldır Kaymakamı Efe Kılıç, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, Hanak Belediye Başkanı Erdal Kurukaya, Damal Belediyesi Başkanı Kemal Camliyurt, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın, Ardahan STK Başkanları AK Partili İl Genel Meclisi Üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. - ARDAHAN