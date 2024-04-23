Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir\'den 23 Nisan mesajı

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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Demir mesajında: "Her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 104. yıl dönümünü kutlamaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - ARDAHAN