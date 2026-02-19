Başkan Demir\'den Ramazan ayı mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ramazan Ayı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Demir mesajında, "11 ayın sultanı rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerife bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Ramazan ayının hayırlara ve iyiliklere vesile olmasını diliyor, sevgi, paylaşma ve kardeşlik duygularını hep birlikte idrak edeceğimiz, manevi güzelliklerin tüm insanlığı kuşatacağı mübarek bir ayı dolu dolu geçirmeyi temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Ardahanlı hemşerilerim olmak üzere, Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve bütün İslam Alemine hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ARDAHAN